La Guinée traverse une période particulièrement délicate, alors que le pays se retrouve engagé dans une série de contentieux devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), un organe de la Banque mondiale. Cette situation découle du retrait unilatéral de permis miniers, opérés par les autorités, dans le cadre d’une vaste restructuration du secteur extractif.

Tout a commencé en mai 2025, lorsque le président Mamadi Doumbouya a révoqué par décret les licences de plusieurs projets. C’est dans ce contexte que la société canadienne Falcon Energy Materials a saisi le CIRDI, accusant l’État guinéen d’expropriation illégale de son projet de graphite de Lola. Dans un communiqué daté du 16 mars 2026, Falcon évalue son préjudice à 100 millions de dollars, rappelant avoir tenté des négociations à l’amiable, restées sans réponse.

Parallèlement, la société minière émiratie Axis Minerals, présente en Guinée depuis plus d’une décennie, a également lancé une procédure devant le CIRDI, réclamant 29 milliards de dollars après l’annulation de son permis de bauxite à Boffa. Selon Axis, cette décision a entraîné la cessation immédiate de ses activités, le gel de ses comptes, et une violation de ses droits. La maison mère, Axis International Ltd, basée aux Émirats arabes unis, estime son préjudice à près de 29 milliards de dollars, faisant de cette demande l’une des plus importantes jamais enregistrées devant le CIRDI.

Ces deux affaires s’inscrivent dans une stratégie plus large de l’État guinéen visant à renforcer le contrôle public sur ses ressources naturelles. Cependant, ces litiges, qui mobilisent des milliards de dollars, menacent de peser sur la réputation internationale de Conakry, alors que le pays espère attirer davantage d’investisseurs, tout en garantissant une exploitation plus équitable de ses richesses.