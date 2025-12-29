La Guinée fait face à un contentieux judiciaire majeur l’opposant à la société minière Axis Minerals, qui réclame près de 30 milliards de dollars à l’État guinéen à la suite du retrait de son permis d’exploitation de la bauxite.

Le différend trouve son origine en mai 2025, lorsque les autorités guinéennes procèdent au retrait de plus d’une centaine d’autorisations minières, dans le cadre d’une vaste opération de réorganisation du secteur extractif.

Présente en Guinée depuis plus d’une décennie, Axis Minerals voit alors son permis d’exploitation annulé, une décision annoncée publiquement à la télévision nationale.

Quelques jours plus tard, l’entreprise est sommée de cesser ses activités sur son site minier de Boffa, dans l’ouest du pays. Dans la foulée, ses comptes bancaires sont gelés par la Banque centrale de la République de Guinée.

Des mesures que la société juge injustifiées. Axis Minerals affirme que ses droits ont été bafoués et que les accords conclus avec l’État guinéen n’ont pas été respectés. Elle soutient également être restée sans réponse du ministère des Mines, malgré plusieurs démarches entreprises pour engager un dialogue.

Selon RFI, la maison mère Axis International, basée aux Émirats arabes unis et dirigée par l’homme d’affaires indien Pankaj Oswal, a décidé de porter l’affaire devant les juridictions internationales.

Après une première procédure engagée devant un tribunal à New York, la société a saisi le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi), une institution relevant de la Banque mondiale.

Axis Minerals avait obtenu son permis d’exploitation en 2018, à l’issue de plusieurs années de travaux de recherche. Toujours d’après RFI, l’entreprise affirme avoir produit 18 millions de tonnes de bauxite en 2024, se positionnant ainsi parmi les principaux producteurs du pays.

Les autorités guinéennes contestent cette version, estimant que la mine était sous-exploitée et insuffisamment opérationnelle, un argument rejeté par les avocats de la société.

S’appuyant sur le traité bilatéral d’investissement liant la Guinée aux Émirats arabes unis, Axis évalue son préjudice à environ 29 milliards de dollars. Cette demande d’arbitrage figure parmi les plus élevées jamais enregistrées devant le Cirdi.

Ce dossier s’annonce particulièrement sensible pour la Guinée, engagée depuis plusieurs mois dans une politique visant à renforcer le contrôle de l’État sur l’exploitation de ses ressources naturelles, notamment dans le secteur stratégique de la bauxite.