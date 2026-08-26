Distinction honorifique : le Dr Antoine Akoï Sovogui élevé au grade d’Officier de l’Ordre National du Mérite

Par décret présidentiel, le Dr Antoine Akoï Sovogui a été élevé au grade d’Officier de l’Ordre National du Mérite de la République de Guinée, ce mardi 25 août 2026.

Cette distinction honorifique vient récompenser plusieurs années d’engagement, de dévouement et de service au profit de la nation. Elle salue également la qualité des services rendus par ce cadre dans l’exercice de ses différentes responsabilités.

Actuellement conseiller du Président de la République, chargé des Relations avec les Institutions de la République, le Dr Antoine Akoï Sovogui voit ainsi son engagement au service de l’État, son professionnalisme et son parcours institutionnel distingués au plus haut niveau.

À travers cette décoration, la République de Guinée reconnaît et honore la contribution d’un haut cadre dont l’action s’inscrit dans la consolidation des institutions et le service de l’intérêt général.