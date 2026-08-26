Guerre russo-ukrainienne : l’UE approuve 6,1 milliards d’euros pour renforcer la défense de l’Ukraine

À l’occasion de la fête de l’Indépendance de l’Ukraine, l’Union européenne a approuvé 6,1 milliards d’euros de nouveaux financements destinés aux marchés publics de défense en faveur de Kyiv. Cette enveloppe doit notamment permettre l’acquisition de systèmes de défense aérienne et antimissile, de missiles, de munitions et de radars, alors que les attaques russes se poursuivent et s’intensifient.

Pour la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, cette décision traduit un soutien européen qui se veut à la fois politique et concret.

« Aujourd’hui, nous avons approuvé 6,1 milliards d’euros pour les systèmes de défense aérienne et antimissile, les missiles, les munitions et les radars dont l’Ukraine a un besoin urgent », a déclaré Ursula von der Leyen.

Elle a ajouté que, face à l’intensification des attaques russes, « nous intensifions nos efforts pour aider l’Ukraine à protéger son peuple et à défendre son ciel ».

Cette nouvelle enveloppe s’inscrit dans le cadre du prêt de soutien à l’Ukraine (UASL), d’un montant total de 90 milliards d’euros, dont une partie est consacrée au renforcement des capacités de défense ukrainiennes.

La Commission européenne justifie cette accélération du soutien par l’évolution des attaques russes, notamment le recours accru aux missiles balistiques et aux drones. Selon les données citées par l’Union européenne, 376 frappes de missiles ont été enregistrées au cours du seul mois de juillet, renforçant l’urgence de consolider les capacités de défense aérienne de l’Ukraine.

Avec cette nouvelle décision, l’UE porte à 16 milliards d’euros le montant des plans de passation de marchés déjà approuvés dans le cadre de ce mécanisme. Sur cette somme, 8,35 milliards d’euros ont déjà été décaissés, selon les autorités européennes.

La majorité des nouveaux marchés devrait bénéficier à des entreprises du secteur de la défense de l’Union européenne. Bruxelles appelle toutefois à accélérer les livraisons, notamment par le déstockage des équipements disponibles, la réorientation de certaines commandes et l’augmentation des capacités de production.

Cette stratégie vise à répondre à la pression croissante exercée sur les défenses ukrainiennes par l’utilisation russe de missiles balistiques et de drones à réaction.

Le mécanisme UASL prévoit au total 90 milliards d’euros d’aide à l’Ukraine pour la période 2026-2027. Sur cette enveloppe, 30 milliards d’euros sont destinés à l’appui budgétaire et 60 milliards d’euros à la défense.

Pour 2026, 28,3 milliards d’euros doivent notamment contribuer au renforcement de la capacité industrielle de défense de l’Ukraine.

À travers cette nouvelle enveloppe de 6,1 milliards d’euros, l’Union européenne entend donc accélérer la fourniture d’équipements jugés essentiels à la protection du territoire ukrainien et confirme, à l’occasion de la fête de l’Indépendance, la poursuite de son soutien militaire et financier à Kyiv.