Dar-es-Salam : le bilan de l’éboulement s’alourdit à 34 morts

Le bilan de l’éboulement survenu dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 août 2026 à la décharge de Dar-es-Salam, dans la commune de Gbessia, continue de s’alourdir. Deux jours après le drame, l’Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires (ANGUCH) fait état de 34 morts et de plus d’une vingtaine de blessés.

« À la date du 25 août 2026, le bilan fait état de 34 décès et de plus d’une vingtaine de blessés », a indiqué l’ANGUCH.

Alors que les opérations d’assistance se poursuivent auprès des personnes touchées, les autorités invitent les familles concernées à récupérer leurs effets personnels avant le démarrage des opérations de démolition prévues sur le site.

D’autres familles vivant dans la zone ont également été sommées de quitter les lieux avant le début des travaux. Sur le terrain, les opérations se poursuivent afin de sécuriser le site et d’accompagner les familles affectées par le drame.

Selon les données officielles, 1 500 personnes doivent être relogées, dont 542 sinistrés actuellement pris en charge à Dixinn. Les blessés sont, quant à eux, pris en charge au CHU de Donka.