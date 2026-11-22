Le Myanmar a vivement réagi à l’arrêt rendu ce jeudi 19 novembre 2026 par la Cour internationale de Justice (CIJ) dans l’affaire du génocide présumé des Rohingya, commis en 2017 dans le nord de l’État de Rakhine.

La procédure avait été engagée en novembre 2019 par la Gambie, avec le soutien de l’Organisation de la coopération islamique (OCI). Elle visait à faire reconnaître la responsabilité de l’État du Myanmar dans les violences commises contre cette minorité ethnique et musulmane du pays.

Dans son arrêt, définitif et obligatoire pour les parties, la CIJ a conclu que le Myanmar avait commis un génocide contre la population rohingya lors des opérations militaires menées en 2017. La juridiction estime que ces opérations, présentées à l’époque comme des opérations de nettoyage, constituent une violation des obligations du pays au regard de la Convention sur le génocide.

La réaction des autorités birmanes ne s’est pas fait attendre. Dans un communiqué intitulé « Respectez la souveraineté, soyez objectif et positif », le porte-parole du gouvernement, Khaing Khaing Soe, a exprimé le profond désaccord de son pays avec cette décision.

« Le Myanmar est profondément déçu par la décision de la Cour, rendue à la majorité des quinze juges (neuf voix pour, six contre) sur la question centrale de savoir si un génocide a été commis. L’opinion dissidente des six juges, dont le vice-président et les cinq juges les plus anciens, conclut que la Cour s’est écartée du critère de preuve établi de longue date pour déterminer si un génocide a été commis », a déclaré le porte-parole.

Le gouvernement rejette également les accusations portées par la Gambie ainsi que les rapports sur lesquels elles reposent, qu’il qualifie de « sans fondement et mensongers ».

Sur les opérations militaires menées dans la région, les autorités birmanes maintiennent leur version des faits et contestent toute politique de nettoyage ethnique.

« La répression menée entre 2016 et 2018 contre les violences dans le nord de l’État Rakhine n’était pas un nettoyage ethnique. Il s’agissait d’une opération limitée, de courte durée (quelques jours seulement), en réponse directe aux violences généralisées perpétrées par le groupe terroriste ARSA », a-t-il soutenu.

Pour rappel, les violences et persécutions ethniques et religieuses visant les Rohingya, sous les autorités du Myanmar (anciennement Birmanie), ont fait plus de 2 000 morts au sein de cette minorité.