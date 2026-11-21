Le gouvernement béninois a engagé des opérations d’assistance et de rapatriement de ses ressortissants ayant quitté la Guinée à la suite des mesures prises contre l’orpaillage illégal. Dans un communiqué publié ce samedi 21 novembre 2026, le ministère des Affaires étrangères annonce le déploiement d’une mission gouvernementale au Mali et au Burkina Faso pour accompagner les citoyens concernés.

Cette mission d’assistance consulaire vise à faciliter leur prise en charge et à organiser leur retour au Bénin. Selon le ministère, « les opérations de rapatriement sont en cours avec l’arrivée imminente du premier groupe de ressortissants béninois sur le territoire national ».

Au-delà du rapatriement, la mission permettra également aux Béninois résidant au Mali et au Burkina Faso d’accéder à des services consulaires, notamment à l’enrôlement au Recensement administratif à vocation d’identification de la population (RAVIP).

Cette opération intervient dans un contexte de départs massifs de ressortissants étrangers de Guinée, à la suite des mesures prises par les autorités contre l’orpaillage illégal. Selon un bilan communiqué par les autorités burkinabè, 76 169 personnes, dont 15 968 enfants et 1 717 femmes, ont été rapatriées entre le 2 et le 18 novembre. Parmi elles figurent 983 Togolais, 580 Béninois, 150 Ivoiriens.

Le gouvernement béninois réaffirme « sa solidarité envers ses ressortissants et leurs familles » et exprime sa gratitude aux autorités maliennes et burkinabè pour leur coopération dans la conduite de ces opérations.

Pour rappel, l’interdiction de l’orpaillage et le déploiement des forces de défense et de sécurité chargées de veiller à son application ont entraîné le départ de milliers de personnes de la région de Siguiri.

De son côté, le Mali a annoncé avoir accueilli plus de 160 000 personnes en provenance de Guinée.