Après les opérations menées contre l’exploitation illégale de l’or à Siguiri, le gouvernement cherche désormais à offrir d’autres perspectives économiques aux milliers de personnes qui vivaient de l’orpaillage clandestin. L’exécutif mise notamment sur l’agriculture et l’élevage pour accompagner leur reconversion.

C’est dans cette optique qu’une délégation de trois membres du gouvernement s’est rendue dans la région. Conduite par Djenabou Touré, ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, elle comprenait également Bouna Sylla, ministre des Mines et de la Géologie, ainsi que Félix Lamah, ministre de l’Agriculture. Les échanges avec les autorités locales et les populations ont porté sur les possibilités de reconversion et les activités susceptibles de prendre le relais de l’exploitation aurifère.

Prenant la parole, Bouna Sylla a rappelé que plusieurs initiatives étaient en cours pour aider les anciens orpailleurs à se tourner vers d’autres sources de revenus. Il a notamment évoqué le développement de l’agriculture et de l’élevage, tout en appelant les responsables locaux à prendre part à la réflexion pour proposer des solutions adaptées aux réalités de leurs localités.

« Diverses initiatives sont prises au niveau du gouvernement pour qu’il y ait une reconversion de ces dizaines de milliers de personnes qui vivaient de l’exploitation artisanale, principalement illégale, vers des activités — le développement des activités génératrices de revenus », a déclaré le ministre des Mines.

De son côté, Félix Lamah a insisté sur l’importance de mettre en place des solutions capables de garantir des revenus sur le long terme aux familles qui dépendaient de l’exploitation de l’or. Dans cette perspective, plusieurs zones agricoles sont déjà ciblées pour des aménagements dans les préfectures de Siguiri, Kérouané, Mandiana, Kouroussa et Dinguiraye.

Le ministre de l’Agriculture voit dans la valorisation des terres un moyen de redonner aux communautés des ressources stables et de mieux protéger les moyens de subsistance des familles. « S’il y a une chose que nos aïeux, nos grands-parents nous ont léguée, c’est bien la terre. La terre ne ment pas. L’exploitation de nos terres agricoles nous apporte durablement des revenus et assure une sécurité à nos familles », a-t-il souligné.

Félix Lamah a également réitéré l’engagement de son département à soutenir les jeunes et les femmes dans la création de groupements et de coopératives agricoles. Les cultures maraîchères figurent notamment parmi les activités encouragées.

Pour sa part, Djenabou Touré a insisté sur la nécessité de fermer les anciens sites d’exploitation minière et de procéder à leur reboisement. Une mesure qu’elle juge essentielle pour éviter la reprise de l’orpaillage clandestin, mais aussi pour permettre la réhabilitation des espaces dégradés par les activités minières.

« Premièrement, il faut qu’on referme les trous. Ces trous béants là, il faut qu’on les referme. En refermant, il faut qu’on reboise notre pays », a-t-elle lancé.

La ministre a par ailleurs évoqué d’autres pistes de reconversion, notamment le maraîchage, la teinture et la saponification. Elle a invité les élus locaux à faire des propositions concrètes d’activités génératrices de revenus, en particulier pour les jeunes et les femmes. L’objectif est de leur permettre de disposer d’une occupation et de moyens suffisants pour subvenir aux besoins de leurs familles.

Après une première série de rencontres avec les administrateurs territoriaux, les élus locaux et les populations à la Maison des jeunes de Siguiri, les trois ministres ont poursuivi leur visite auprès des sages de la localité. Ils leur ont réaffirmé la détermination du gouvernement à mieux encadrer l’exploitation aurifère et à soutenir les communautés dans cette transition.

Les représentants des sages ont salué la décision des autorités, tout en attirant leur attention sur une difficulté majeure : le manque de moyens matériels pour concrétiser les projets agricoles envisagés.

« On ne peut pas s’opposer à la décision des autorités. Dites au président que nous le soutenons. Comme il nous a demandé de se lancer dans l’agriculture, nous lui demandons de nous aider à avoir les moyens matériels », a déclaré leur représentant.

Cette volonté de reconversion intervient dans un climat particulièrement tendu à Siguiri, où les opérations contre l’exploitation illégale de l’or ont donné lieu à de nombreuses interpellations. Plus de 1 200 personnes ont ainsi été arrêtées. Les affrontements entre les forces de l’ordre et les orpailleurs ont également fait au moins dix morts, selon le bilan communiqué par le gouvernement.

Le volet judiciaire de l’affaire a, lui aussi, connu plusieurs développements. Au total, 224 personnes, parmi lesquelles des ressortissants étrangers, ont été condamnées. Deux cent deux orpailleurs ont écopé de trois ans de prison et d’une amende collective de 10 milliards de francs guinéens. Les ressortissants étrangers concernés ont en outre été frappés d’une interdiction de séjour de dix ans en Guinée.

De leur côté, 22 anciens administrateurs territoriaux ont été condamnés à deux ans de prison ferme et à une amende individuelle de 10 millions de francs guinéens. Ils ont toutefois été relaxés des accusations de corruption, d’enrichissement illicite et de blanchiment de capitaux.