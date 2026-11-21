L’Institut Sainte-Marie de Dixinn a célébré, ce samedi 21 novembre, ses 40 ans d’existence au cours d’une cérémonie réunissant responsables de l’établissement, autorités, anciens élèves, parents et apprenants. Cette célébration a été marquée par des témoignages, des hommages et des interventions mettant en lumière le parcours de l’institution et son engagement en faveur de l’éducation.

Fondé en 1986 sous l’impulsion du cardinal Robert Sarah, alors archevêque de Conakry, l’établissement s’est progressivement imposé dans le paysage éducatif guinéen. Son projet repose sur une formation qui associe enseignement académique, éducation morale et développement humain, conformément à sa devise : « Se construire pour s’épanouir et servir ».

Dans son discours de bienvenue, Mohamed Ahmadou Diakité a rappelé que ces quatre décennies représentent une histoire faite de vision, de travail, de sacrifices et d’engagement. Il a salué les fondateurs, les enseignants, les parents et les anciens élèves qui ont contribué à la construction et au rayonnement de l’institution. Il a également souligné les résultats obtenus par les élèves aux examens nationaux et aux différents concours, ainsi que la place de Sainte-Marie parmi les établissements de référence du pays.

Prenant la parole, Frère Girard, directeur national de l’enseignement privé catholique en Guinée, a insisté sur la mission de l’éducation catholique, qui vise à former la personne dans toutes ses dimensions, notamment à travers les valeurs de foi, de service et de responsabilité. Revenant sur les premières années de l’établissement, il a évoqué les difficultés rencontrées, notamment les travaux d’aménagement et les inondations pendant la saison des pluies.

« Ce que nous célébrons aujourd’hui, c’est une traversée, une belle traversée : la traversée d’une école qui n’a jamais cessé d’exister et qui n’a jamais cessé d’avancer », a-t-il déclaré. Il a salué les générations d’élèves, de familles et d’enseignants accompagnées au cours de ces 40 années.

Ancien élève de Sainte-Marie, le député Jean-Paul Cedy a, pour sa part, insisté sur le travail, la rigueur et la méthode comme principaux facteurs de réussite. « Il n’y a pas de chance, il n’y a pas de secret : c’est le travail. Il faut avoir de la méthode, mettre les gens au travail et avoir de la rigueur », a-t-il affirmé.

Il a également appelé les élèves à privilégier le sens du service et l’engagement citoyen. Selon lui, la formation doit permettre aux jeunes de contribuer au développement de leur pays plutôt que de rechercher uniquement des intérêts personnels.

La ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, Aminata Kaba, ancienne élève de la quatrième promotion, a exprimé sa satisfaction de retrouver son établissement. « C’est un immense honneur d’être de retour en famille, car cette école, cette institution nous a forgés », a-t-elle déclaré.

Elle a rappelé les valeurs de discipline, de générosité, de rigueur, de travail et de cohésion sociale acquises durant son parcours scolaire. « On a également appris à vivre en communauté, à servir la communauté, et ce sont aussi des valeurs que nous souhaitons transmettre aux générations futures », a-t-elle ajouté.

La cérémonie a également été marquée par des témoignages d’anciens élèves, qui ont partagé leurs souvenirs et leurs expériences avec les apprenants. Ces échanges ont permis de mettre en évidence l’importance de l’éducation, de la persévérance et de la transmission entre générations.