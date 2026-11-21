La Confédération africaine de football (CAF) renforce son soutien financier aux fédérations nationales. L’instance continentale a annoncé une augmentation de 33 % des subventions annuelles accordées à ses 54 associations membres, portant le montant maximal de 525 000 à 700 000 dollars par fédération.

Cette revalorisation a été au centre des échanges entre le président de la CAF, Patrice Motsepe, et les dirigeants des associations membres ainsi que des six unions zonales, réunis à Abuja, au Nigeria, en marge de la 48e Assemblée générale ordinaire de l’instance, tenue ce samedi 21 novembre 2026.

Avec cette décision, chaque fédération pourra désormais bénéficier d’un financement annuel pouvant atteindre 700 000 dollars, contre 525 000 dollars auparavant. Une progression qui illustre l’évolution du dispositif de soutien financier mis en place par la CAF depuis l’arrivée de Patrice Motsepe à sa tête.

En 2021, les associations membres percevaient 200 000 dollars par an. Cette enveloppe a ensuite été portée à 400 000 dollars, puis à 525 000 dollars, avant d’atteindre son nouveau plafond de 700 000 dollars. Au total, cela représente une augmentation de 250 % en cinq ans.

Les six unions zonales bénéficient également de cette revalorisation. Leurs subventions annuelles passent de 750 000 à 900 000 dollars, soit une hausse de 20 %.

Le développement du football au cœur des priorités

Au-delà de l’augmentation des ressources financières, la CAF entend encourager les fédérations à renforcer leurs structures et leurs capacités de gestion. Les fonds supplémentaires doivent notamment contribuer au développement du football des jeunes et du football féminin, à l’amélioration de la gouvernance ainsi qu’à la mise en place de programmes durables.

Lors des rencontres d’Abuja, Patrice Motsepe a réaffirmé sa volonté de rendre les 54 associations membres plus compétitives sur la scène internationale et progressivement autonomes sur le plan financier.

Les échanges ont également permis aux dirigeants des fédérations de faire part de leurs préoccupations et de formuler des propositions pour améliorer l’accompagnement de l’instance continentale.

Par ailleurs, plusieurs responsables ont salué la contribution de 10 millions de dollars de la Fondation Motsepe au Championnat africain de football scolaire. Cet investissement soutient notamment les récompenses de la compétition et la réalisation de projets d’infrastructures sportives et éducatives dans plusieurs établissements scolaires du continent.

À travers ces différentes initiatives, la CAF affiche son ambition de renforcer les fondations du football africain, en misant notamment sur la formation, les infrastructures et la structuration des associations nationales.