Après sa nomination à la tête du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, mardi 21 novembre, Dr Oumar Diouhé Bah a pris fonction ce mercredi 22 novembre 2023.

L’ex directeur national de la pharmacie centrale et de médicaments en Guinée a été installé dans ses fonctions de ministre en présence du Premier ministre Bernard Goumou et plusieurs membres gouvernement notamment Abderrahmane Sikhé Camara, secrétaire général du gouvernement, et le ministre secrétaire général à la présidence Amara Camara et le chef de cabinet à la présidence Djiba Diakité.

Le nouveau chef du département de la Santé prend fonction sans la passation de service avec Dr Mamadou Pethe Diallo limogé et poursuivi pour des faits « présumés de corruption, enrichissement illicite, concussion au préjudice de l’Etat ».