Les propos tenus ce samedi, 4 mai 2024, par Tidiane Conté membre du bureau politique national de l’Ufr lors de l’Assemblée générale hebdomadaire du parti, irritent les responsables.

Devant les militants et quelques responsables ce samedi , ce cadre de l’Ufr n’est pas allé du dos de la cuillère pour critiquer la gestion actuelle du pays.

“Nous avons vu ce qui se passe à la CRIEF. L’Ufr lance un appel solennel aujourd’hui. Ceux qui sont en prison, il faut les libérer si vous n’arrivez pas à les juger. On ne les arrête pas pour les tuer. Les Kassory, Damaro, Diané, Oyé qui sont à la maison centrale, il faut les libérer. On a libéré Alpha Condé pour aller se faire soigner, pourquoi on refuse cela à Damaro, pourquoi on refuse cela à Kassory ? Et jusqu’à présent on n’arrive pas à trouver derrière eux ce dont on leur reproche. Ce n’est pas ça la justice. L’UFR dénonce cela. Nous voulons la reddition des comptes, mais nous disons non au règlement de compte”, a déclaré M. Conté lors de ce rassemblement.

Dans une déclaration publiée un peu plus tard, le parti de l’ancien Premier ministre, Sidya Touré, s’est désolidarisé de ces propos. L’UFR précise que “les propos n’engagent que son auteur”.

“En effet, l’UFR estime que la lutte contre la corruption doit être encouragée dans un cadre légal et sans aucune discrimination. L’UFR réitère son attachement à la bonne gouvernance et reste déterminée à poursuivre son combat pour la défense de l’intérêt général”, souligne la déclaration.