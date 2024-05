Le RPG arc-en-ciel s’est senti visé par un pan du discours du président du Conseil national de la transition guinéenne. Devant la Commission politique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie à Luxembourg, Dr Dansa Kourouma s’est interrogé lundi 30 avril 2024, sur la nécessité d’organiser des élections, si les gagnants sont toujours les mêmes.

Pour les responsables du bureau politique du parti d’Alpha Condé, ceci est “un discours de haine contre leur parti” qui a remporté (officiellement) toutes les dernières élections en Guinée et invitent le CNRD à ne pas écouter ce genre de discours.

« Dire qu’on ne peut pas organiser les élections quand on sait que ce sont les mêmes qui vont l’emporter, est un langage de haine et de rancune alors que ni la haine, ni la vengeance ne peuvent assurer la paix et la sécurité dans un pays… Nous comptons donc sur la bonne compréhension de nos dirigeants afin qu’ils cessent d’écouter certains autour d’eux qui ne cherchent que leur intérêt, même pas l’intérêt du peuple », a déclaré Lansana Komara, membre du bureau exécutif du RPG arc-en-ciel, ce samedi 4 mai 2024.