Les autorités militaires, sanitaires et judiciaires de Kankan ont repris ce mercredi 22 novembre 2023, la traque contre la vente illicite des médicaments dans la région.

Au marché Djaka, un des plus grands centres de négoce les agents accompagnés de huissier, ont défoncé les portes des magasins pour saisir des médicaments. Au cours de cette opération, un grand stock de médicaments à été découvert au marché Djaka.

Selon le directeur préfectoral de la santé, Bafodé Condé, c’est le gouverneur qui a donné des instructions de venir sceller toutes les boutiques contenants des produits pharmaceutiques illicites.

“Ce matin, nous sommes-là dans cette dynamique. On a commencé à défoncer les portes et les médicaments qu’on n’a trouvés, nous sommes en train de les embarquer et mettre à la disposition de la justice”, martèle le directeur préfectoral de la Santé.

De notre correspondant régional à Kankan, Mamoudou Aimé Césaire Condé