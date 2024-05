Le clip “Dow” de l’artiste guinéen Saïfond Balde a atteint un nouveau sommet en franchissant la barre du million de visionnages sur YouTube, seulement une semaine après sa sortie le 26 avril 2024.

Ce succès marque un nouveau record pour le natif de la cité de Karamoko Alpha Mo Labé, démontrant son ascension fulgurante dans l’industrie musicale. Dès sa mise en ligne, le clip a captivé l’attention des internautes par son originalité et sa créativité artistique. En seulement 24 heures, il avait déjà dépassé les 300 mille vues sur YouTube, se hissant au 27e rang des tendances en France.

Ce record d’un million de vues en une semaine est inédit en Guinée, témoignant de la popularité croissante de Saïfond Balde et de son influence grandissante dans l’univers musical. Jamais un autre artiste guinéen n’avait atteint une telle performance en si peu de temps.

Ce succès remarquable est le fruit du travail acharné de l’artiste et de son équipe, qui ont su créer une œuvre musicale et visuelle captivante, transcendante les frontières linguistiques. Bien que chanté en poular, le clip “Dow” est en tendance dans plusieurs pays et figure parmi les hits des médias en Afrique et en Europe.

Ce nouveau record confirme le talent indéniable de Saïfond Balde et annonce une carrière prometteuse dans l’industrie musicale internationale.