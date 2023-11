Limogé hier mardi, puis arrêté à son domicile très tôt, ce mercredi 22 novembre 2023, le désormais ex ministre de la Santé est accusé de des “faits présumés de corruption, d’enrichissement illicite, concussion au préjudice de l’Etat”. Des poursuites judiciaires ont été ordonnées contre lui par le ministre de la Justice, Alphonse Charles Wright.

Mamadou Pèthè Diallo est accusé dans plusieurs affaires. La première concerne des faits présumés de détournement, de corruption, d’enrichissement illicite dans l’exécution de la Convention entre l’Etat guinéen et la Société ZMC signée en 2015. Le ministre n’aurait pas fourni la “copie de bon de commande visée par la Direction nationale de Pharmacie et du Laboratoire et une facture certifiée par le Ministère de la Santé”, dans l’exécution.

Dans la deuxième, il est accusé des faits similaires dans la concession de l’Hôpital Donka à EIFAGE ou “aucun contrat” n’aurait été soumis.

Enfin, pour des faits présumés de corruption dans l’acquisition des vaccins dans le cadre de la campagne de vaccination.

À suivre!