Après leur départ de la région de Siguiri à la suite de l’interdiction de l’exploitation anarchique de l’or, plusieurs ressortissants togolais se retrouvent en situation de détresse au Mali et au Burkina Faso. Lomé annonce des démarches diplomatiques pour organiser leur retour sécurisé.

Le gouvernement togolais réagit à la situation de ses ressortissants ayant quitté la Guinée à la suite des mesures prises contre l’orpaillage illégal dans la région de Siguiri. Dans un communiqué officiel, le ministère togolais des Affaires étrangères indique que plusieurs Togolais se trouvent actuellement en situation de détresse et sont hébergés dans des centres d’accueil au Burkina Faso et Mali.

Dès qu’il a été informé de la situation, le gouvernement togolais affirme avoir engagé des démarches diplomatiques et consulaires auprès des autorités des pays concernés afin de s’assurer de la prise en charge de ses ressortissants.

« Dès réception de l’information, les autorités togolaises ont activé les canaux diplomatiques et consulaires appropriés, en étroite collaboration avec les autorités compétentes burkinabè et maliennes ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires concernées, afin de s’assurer des conditions d’accueil, d’assistance et de sécurité de nos ressortissants. »

Les autorités togolaises assurent également que les dispositions nécessaires sont en cours pour organiser le rapatriement de ces compatriotes dans des conditions sécurisées.

« Le gouvernement tient à rassurer les familles concernées et l’ensemble de la population que toutes les dispositions idoines sont en cours pour organiser le retour sécurisé de ces compatriotes au Togo dans les meilleurs délais possibles. »

Dans son communiqué, Lomé appelle par ailleurs ses ressortissants, particulièrement les jeunes, à respecter les réglementations nationales et internationales relatives à la migration et à l’exploitation minière.

« Tout en réitérant sa solidarité envers les personnes et familles affectées, le gouvernement exhorte une fois encore la jeunesse et l’ensemble des citoyens à la vigilance et au respect strict des réglementations nationales et internationales en matière de migration et d’exploitation minière, afin d’éviter de s’exposer à des situations d’extrême vulnérabilité. »

Une interdiction de l’orpaillage anarchique à l’origine des départs

Cette réaction du Togo intervient dans un contexte de durcissement des mesures contre l’exploitation illégale de l’or en Guinée. Le 2 novembre dernier, les autorités guinéennes ont annoncé l’interdiction totale de l’exploitation anarchique de l’or dans la région administrative de Siguiri, en raison notamment de ses conséquences sur l’environnement, les terres agricoles et les cours d’eau, ainsi que de l’utilisation de produits chimiques dangereux.

À la suite de cette décision, plusieurs orpailleurs clandestins de différentes nationalités, dont des Togolais, ont quitté la région pour rejoindre le Mali.

Selon les autorités maliennes, plus de 160 000 personnes ont été recensées à la frontière de Kourémalé dans le contexte de ces déplacements en provenance de la Guinée.

Parallèlement, 202 personnes dont des Togolais ont été interpellées pour des faits présumés de dégradation de l’environnement, d’exploitation illégale de l’or et de destruction des cours d’eau.

Présentées devant la justice et condamnées avant d’être remises à leurs pays respectifs.