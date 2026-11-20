Deux ans après l’apparition du premier cas de Mpox en Guinée, les autorités sanitaires annoncent officiellement la fin de l’épidémie ce 19 novembre 2026 par la bouche de la ministre de la Santé, Khaité Sall. Depuis septembre 2024, date de confirmation du premier cas à Macenta, le pays a enregistré 2 395 cas confirmés et six décès.

Dans son discours, Khaité Sall a rappelé le bilan de l’épidémie et les efforts déployés pour contenir la maladie. « Depuis la confirmation du premier cas en septembre 2024 à Macenta, notre pays a enregistré 2 395 cas confirmés, dont 2 389 guérisons et six décès, soit un taux de létalité de 0,25 %. La campagne de vaccination de riposte a permis de vacciner 17 660 personnes », a-t-elle déclaré.

Selon elle, la période de surveillance de 42 jours après la guérison du dernier malade s’est achevée le 17 novembre 2026, sans notification de nouveau cas. « Au regard de ces résultats et conformément aux orientations techniques de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, déclare officiellement, à compter du 17 novembre 2026, la fin de l’épidémie de MPOX en République de Guinée », a-t-elle annoncé.

La ministre a toutefois rappelé que cette déclaration ne signifie pas la fin de la vigilance sanitaire. « Cette déclaration marque la fin de la riposte épidémique, mais non celle de notre vigilance. J’invite nos populations à maintenir les mesures de prévention et à signaler tout cas suspect au numéro vert 115 », a-t-elle insisté.

Cette annonce intervient après plusieurs mois sans publication régulière de bulletins épidémiologiques détaillées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS). Le dernier bulletin retrouvé , daté du 29 juillet 2025 et consulté avant son retrait, faisait état de 381 cas confirmés, de 20 guérisons et d’un décès en milieu hospitalier pour la semaine concernée. La maladie était signalée dans 18 districts sanitaires.

Par la suite , plusieurs bulletins consacrés à la situation du Mpox ont été retirés du site et de la page Facebook de l’ANSS. Depuis cette date, aucune communication régulière présentant un bilan national détaillé de la maladie n’a été rendue publique par l’agence. De son côté , l’OMS indiquait dans son rapport publié le 8 décembre 2025 qu’au 23 novembre 2025 la Guinée avait enregistré 1 736 cas confirmés et six décès.

Avec déclaration officielle, les autorités sanitaires tournent ainsi une page de plusieurs mois de lutte contre le Mpox. Mais le maintien de la surveillance épidémiologique, la prévention et la transparence dans la communication sanitaire restent essentiels pour éviter une éventuelle résurgence de la maladie.