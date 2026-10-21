Magistrature guinéenne : un vaste remaniement touche la Cour suprême et les Cours d’appel de Conakry et de Kankan

Le président Mamadi Doumbouya a procédé à un important remaniement au sein de l’appareil judiciaire guinéen, ce mercredi 21 octobre 2026. Selon le décret lu à la RTG, plusieurs dizaines de magistrats sont concernés par de nouvelles nominations à la Cour suprême, aux Cours d’appel de Conakry et de Kankan, ainsi qu’à l’Inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Présidents de chambres, conseillers, procureurs généraux et avocats généraux figurent parmi les responsables concernés par cette réorganisation. Ce sont :
Inspection générale des services
judiciaires et pénitentiaires
Inspecteur général adjoint : Monsieur Amiyata Kaba
Inspecteurs :
Monsieur Yacouba Conté
Monsieur Francis Kova Zoumanigui
Monsieur Amadou Diallo
Cour suprême
A. Siège
1. Président de la troisième chambre pénale : Monsieur Mohamed Sidiki Zoumanigui
2. Président de la cinquième chambre civile : Monsieur Ibrahima Sory Yansané
3. Conseillères :
Madame Fanta Cherif
Madame Thérèse Yawa Tolno
Madame Catherine Tounkara
Madame Adama Hawa Bibi Diallo
Madame Mafila Keita
Madame Aïssatou Kalissa
Madame Adama Hawa Diallo
B. Parquet
1. Avocats généraux :
Monsieur Abdoul Majid Barry
Monsieur Mory Diallo
Monsieur Amadou Saikou Barry
Cour d’appel de Conakry
A. Siège
1. Premier président : Monsieur Aly Touré
2. Président de la première chambre civile, économique et administrative : Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane N’Diaye
3. Président de la deuxième chambre civile, économique et administrative : Monsieur Aboubacar Mafering Camara
4. Président de la troisième chambre civile, économique et administrative : Monsieur Oumar Diallo
5. Président de la quatrième chambre civile, économique et administrative : Monsieur Alpha Saïdou Sylla
6. Président de la cinquième chambre civile, économique et administrative : Monsieur Noël Kolomou
7. Président de la sixième chambre civile, économique et administrative : Monsieur Sékou Kandé
8. Président de la septième chambre civile, économique et administrative : Monsieur Bamon Kolomou
9. Président de la première chambre criminelle : Monsieur Sékouba Condé
10. Président de la deuxième chambre criminelle : Monsieur Ousmane Sylla
11. Président de la première chambre correctionnelle : Monsieur Boubacar 1 Bah
12. Président de la deuxième chambre correctionnelle : Monsieur Ibrahima Bayo
13. Président de la première chambre de contrôle de l’instruction : Monsieur N’Faly Sylla
14. Président de la deuxième chambre de contrôle de l’instruction : Monsieur Zaworo Kolomou
15. Président de la troisième chambre de contrôle de l’instruction : Monsieur Morlaye Soumah
16. Conseillers :
Monsieur Lansana Cissé
Monsieur Ousmane Bangoura
Monsieur Cécé Kolié
Monsieur Souleymane Kouyaté
Monsieur Abdoul Aziz Diallo
Madame Juliette Mamy
Monsieur Abdoulaye Morlaye Soumah
Monsieur Raymond Bambey Kamano
Monsieur Thierno Oumar Barry
Monsieur Laïba Fofana
Monsieur Amady Doumbouya
Monsieur Almamy Sékou Camara
Capitaine Abdoulaye Chérif
B. Parquet général
1. Procureur général près la cour d’appel de Conakry : Monsieur Fallou Doumbouya
2. Avocats généraux :
Monsieur Ousmane Sankhon
Monsieur Daouda Diomandé
Madame Joséphine Loli Tinguiano
Monsieur Abdoulaye Israël Kpogomou
Monsieur Abdoulaye Babadi Camara
Monsieur Lazard Mamadi Boré
Monsieur Kabinet Keita
4 Cour d’appel de Kankan
Siège
1. Premier président : Monsieur Pierre Lamah
2. Président de la première chambre civile, économique et administrative : Monsieur Alfred Camara
3. Président de la deuxième chambre civile, économique et administrative : Monsieur Alhassane Mabinty Camara
4. Président de la première chambre correctionnelle : Monsieur Sékou Amadou Mansaré
5. Président de la deuxième chambre correctionnelle : Monsieur Daouda Bangoura
6. Président de la chambre criminelle : Monsieur Ibrahima Diallo
7. Président de la chambre de contrôle de l’instruction : Monsieur Aboubacar Kourouma
8. Conseillers :
Monsieur Daye Mara
Monsieur Fulbert Aimé Sagno
Monsieur Oumar 2 Doumbouya
Monsieur Siba Gnéko Yamo
Monsieur Ibrahima Camara
Monsieur Fodé Kadiatou Keita
Monsieur Jacob Popa Bilivogui
B. Parquet général
1. Procureur général : Monsieur Marwane Baldé
2. Avocats généraux :
Monsieur Koman André Condé
Monsieur Ibrahima Sow
3. Substituts généraux :
Monsieur Kafoumba Chérif
Monsieur Ibrahima Sory Touré