Magistrature guinéenne : un vaste remaniement touche la Cour suprême et les Cours d’appel de Conakry et de Kankan

Le président Mamadi Doumbouya a procédé à un important remaniement au sein de l’appareil judiciaire guinéen, ce mercredi 21 octobre 2026. Selon le décret lu à la RTG, plusieurs dizaines de magistrats sont concernés par de nouvelles nominations à la Cour suprême, aux Cours d’appel de Conakry et de Kankan, ainsi qu’à l’Inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Présidents de chambres, conseillers, procureurs généraux et avocats généraux figurent parmi les responsables concernés par cette réorganisation. Ce sont :

Inspection générale des services

judiciaires et pénitentiaires

Inspecteur général adjoint : Monsieur Amiyata Kaba

Inspecteurs :

Monsieur Yacouba Conté

Monsieur Francis Kova Zoumanigui

Monsieur Amadou Diallo

Cour suprême

A. Siège

1. Président de la troisième chambre pénale : Monsieur Mohamed Sidiki Zoumanigui

2. Président de la cinquième chambre civile : Monsieur Ibrahima Sory Yansané

3. Conseillères :

Madame Fanta Cherif

Madame Thérèse Yawa Tolno

Madame Catherine Tounkara

Madame Adama Hawa Bibi Diallo

Madame Mafila Keita

Madame Aïssatou Kalissa

Madame Adama Hawa Diallo

B. Parquet

1. Avocats généraux :

Monsieur Abdoul Majid Barry

Monsieur Mory Diallo

Monsieur Amadou Saikou Barry

Cour d’appel de Conakry

A. Siège

1. Premier président : Monsieur Aly Touré

2. Président de la première chambre civile, économique et administrative : Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane N’Diaye

3. Président de la deuxième chambre civile, économique et administrative : Monsieur Aboubacar Mafering Camara

4. Président de la troisième chambre civile, économique et administrative : Monsieur Oumar Diallo

5. Président de la quatrième chambre civile, économique et administrative : Monsieur Alpha Saïdou Sylla

6. Président de la cinquième chambre civile, économique et administrative : Monsieur Noël Kolomou

7. Président de la sixième chambre civile, économique et administrative : Monsieur Sékou Kandé

8. Président de la septième chambre civile, économique et administrative : Monsieur Bamon Kolomou

9. Président de la première chambre criminelle : Monsieur Sékouba Condé

10. Président de la deuxième chambre criminelle : Monsieur Ousmane Sylla

11. Président de la première chambre correctionnelle : Monsieur Boubacar 1 Bah

12. Président de la deuxième chambre correctionnelle : Monsieur Ibrahima Bayo

13. Président de la première chambre de contrôle de l’instruction : Monsieur N’Faly Sylla

14. Président de la deuxième chambre de contrôle de l’instruction : Monsieur Zaworo Kolomou

15. Président de la troisième chambre de contrôle de l’instruction : Monsieur Morlaye Soumah

16. Conseillers :

Monsieur Lansana Cissé

Monsieur Ousmane Bangoura

Monsieur Cécé Kolié

Monsieur Souleymane Kouyaté

Monsieur Abdoul Aziz Diallo

Madame Juliette Mamy

Monsieur Abdoulaye Morlaye Soumah

Monsieur Raymond Bambey Kamano

Monsieur Thierno Oumar Barry

Monsieur Laïba Fofana

Monsieur Amady Doumbouya

Monsieur Almamy Sékou Camara

Capitaine Abdoulaye Chérif

B. Parquet général

1. Procureur général près la cour d’appel de Conakry : Monsieur Fallou Doumbouya

2. Avocats généraux :

Monsieur Ousmane Sankhon

Monsieur Daouda Diomandé

Madame Joséphine Loli Tinguiano

Monsieur Abdoulaye Israël Kpogomou

Monsieur Abdoulaye Babadi Camara

Monsieur Lazard Mamadi Boré

Monsieur Kabinet Keita

4 Cour d’appel de Kankan

Siège

1. Premier président : Monsieur Pierre Lamah

2. Président de la première chambre civile, économique et administrative : Monsieur Alfred Camara

3. Président de la deuxième chambre civile, économique et administrative : Monsieur Alhassane Mabinty Camara

4. Président de la première chambre correctionnelle : Monsieur Sékou Amadou Mansaré

5. Président de la deuxième chambre correctionnelle : Monsieur Daouda Bangoura

6. Président de la chambre criminelle : Monsieur Ibrahima Diallo

7. Président de la chambre de contrôle de l’instruction : Monsieur Aboubacar Kourouma

8. Conseillers :

Monsieur Daye Mara

Monsieur Fulbert Aimé Sagno

Monsieur Oumar 2 Doumbouya

Monsieur Siba Gnéko Yamo

Monsieur Ibrahima Camara

Monsieur Fodé Kadiatou Keita

Monsieur Jacob Popa Bilivogui

B. Parquet général

1. Procureur général : Monsieur Marwane Baldé

2. Avocats généraux :

Monsieur Koman André Condé

Monsieur Ibrahima Sow

3. Substituts généraux :

Monsieur Kafoumba Chérif

Monsieur Ibrahima Sory Touré