CAF : les subventions annuelles aux fédérations passent de 200 000 à 700 000 dollars

La Confédération africaine de football (CAF) a porté de plus de 200 000 à 700 000 dollars le montant de sa subvention annuelle accordée à chacune de ses 54 associations membres. Le président de l’instance, Patrice Motsepe, a rappelé cette augmentation ce jeudi 8 octobre 2026, à l’occasion de la conférence stratégique de la CAF au Cap-Vert.

Cette annonce constitue un signal important pour les fédérations africaines. À l’occasion de cette rencontre réunissant les dirigeants du football continental, Patrice Motsepe a mis en avant les efforts financiers consentis par la CAF pour renforcer les capacités des associations membres.

Le dirigeant sud-africain a précisé que l’augmentation du soutien annuel aux fédérations africaines avait été engagée dès 2021, soulignant l’engagement de l’instance continentale à renforcer les capacités financières des fédérations.

Il a également réaffirmé l’objectif de porter ce soutien à un million de dollars par association membre, grâce notamment au développement de partenariats commerciaux et à la mobilisation de nouveaux sponsors.

Un appel aux fédérations membres

Au-delà du soutien financier, Patrice Motsepe a insisté sur la nécessité pour les fédérations de mieux investir dans le développement du football à la base, notamment les académies, le football scolaire et les compétitions amateurs.

L’objectif affiché par la CAF est de permettre aux 54 associations membres de construire des structures solides et financièrement durables, en renforçant notamment leur coopération avec la FIFA, les gouvernements et le secteur privé.

Cette ambition implique également une amélioration de la gouvernance et de la gestion des ressources, afin que les financements disponibles produisent des résultats concrets sur le terrain.

Une conférence stratégique sur l’avenir du football africain

Organisée du 7 au 9 octobre à Santa Maria, sur l’île de Sal, au Cap-Vert, la conférence stratégique de la CAF réunit les présidents des 54 associations membres, des responsables techniques, des sélectionneurs et plusieurs experts internationaux. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, participe également aux travaux.

Les échanges portent notamment sur le développement du football africain, le renforcement des structures fédérales et les enseignements tirés de la Coupe du monde 2026, avec pour objectif de mieux préparer les prochaines échéances internationales, notamment le Mondial 2030.

La dernière journée, ce vendredi 9 octobre, prévoit notamment une session consacrée aux performances des sélections africaines lors de la Coupe du monde 2026, avec la participation d’Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial de la FIFA, et de plusieurs sélectionneurs africains.