Ils sont onze à avoir suivi, du 3 au 7 novembre dernier, une formation sur la conception de livres documentaires pour la jeunesse. Ce vendredi 20 novembre 2026, ils ont reçu leurs attestations dans les locaux des éditions Ganndal, à Conakry. Une initiative organisée en marge du Salon international du livre de jeunesse de Conakry, avec l’ambition de contribuer au développement du documentaire jeunesse en Guinée.

Organisée par les éditions Ganndal et l’Association des auteurs de littérature de jeunesse, la formation s’est déroulée au Centre culturel franco-guinéen (CCFG), sous la conduite d’Anne-Sophie Chilard. Pendant cinq jours, les participants ont travaillé sur les différentes étapes de conception d’un livre documentaire, de la recherche du sujet à la préparation du projet éditorial.

Pour Marie-Paul Huet, à l’origine de cette initiative, le documentaire jeunesse reste un genre peu développé sur le continent, notamment en Guinée, où les ouvrages disponibles sont encore peu nombreux.

« On se rend compte que le documentaire jeunesse est un genre déficitaire d’une façon générale en Afrique et qu’il n’y en a pas beaucoup en Guinée », a-t-elle expliqué. Pourtant, ces livres jouent un rôle important dans l’apprentissage des enfants, en leur permettant d’approfondir les connaissances acquises à l’école et de découvrir des sujets qui les intéressent ou les concernent directement.

Au cours de la formation, les participants ont découvert les bases de l’écriture documentaire, appris à élaborer un synopsis et à construire un chemin de fer, étape essentielle dans la préparation d’un livre avec un éditeur. Ils ont également été initiés aux différentes phases de réalisation d’un projet éditorial.

Marie-Paul Huet s’est félicitée de leur assiduité et de leur engagement. Si les projets ne sont pas encore tous finalisés, les participants repartent avec une méthode de travail et des outils pour poursuivre leurs recherches et donner forme à leurs idées.

L’objectif est de voir ces futurs auteurs publier leurs ouvrages dans différentes maisons d’édition guinéennes, au-delà de Ganndal. Il s’agit aussi de produire des livres adaptés à l’âge des enfants, à leur manière de comprendre le monde et aux questions qu’ils se posent.

« L’idée, c’est de former des gens capables d’écrire des livres intéressants pour les enfants, en se mettant à hauteur de leur regard et de leur capacité de compréhension, et qui soient publiés partout en Guinée », a expliqué Marie-Paul Huet. Elle a assuré que les participants pourraient continuer à bénéficier de l’accompagnement des professionnels du secteur dans la rédaction et la conception de leurs ouvrages.

Parmi les bénéficiaires, Kokoly Koivogui voit dans cette formation une occasion d’approfondir son intérêt pour la littérature, mais aussi d’apprendre à transmettre des connaissances à travers des ouvrages fondés sur des faits réels.

« On a appris les techniques d’écriture documentaire puisque ce n’est pas un genre littéraire comme les autres. Il faut se mettre dans la peau des enfants de 6 à 12 ans et faire un livre avec des illustrations et des images pour leur permettre de mieux comprendre », explique-t-il.

Contrairement au roman, qui laisse une place à la fiction et à l’imagination, le documentaire repose sur des informations vérifiées. L’auteur doit donc s’appuyer sur des faits, des données scientifiques et des connaissances fiables pour traiter son sujet.

Kokoly Koivogui cite notamment l’exemple d’un livre consacré au caméléon, qui nécessite de rassembler des informations précises sur l’animal avant de les rendre accessibles aux jeunes lecteurs.

Fasciné par la littérature et désireux de faire carrière dans l’écriture, il explique avoir déjà participé à plusieurs ateliers, notamment autour de l’écriture de nouvelles. Cette nouvelle formation lui permet d’explorer un autre genre littéraire, avec une approche davantage axée sur la transmission des connaissances.

« Je suis fasciné par les livres. Partout où j’entends la littérature, je pense que je serai présent puisque je veux mener une carrière littéraire et beaucoup plus apporter, surtout dans des cas comme ça qui se basent sur des faits réels, des connaissances à transmettre », confie-t-il.

La cérémonie a également été marquée par l’intervention de Bernard Pébé Béavogui, directeur général des Centres de lecture publique et d’animation culturelle et président national de l’Association des auteurs de littérature de jeunesse en République de Guinée.

Il a salué l’engagement des éditions Ganndal, de l’Association des écrivains de Guinée et des acteurs qui œuvrent pour la promotion du livre et de la lecture publique. Il a également rendu hommage à Marie-Paul Huet pour son implication dans l’accompagnement des jeunes auteurs.

S’adressant aux récipiendaires, il a rappelé que l’essentiel ne résidait pas dans le document remis, mais dans les connaissances acquises au cours de ces cinq jours.

« L’attestation, c’est un papier avec de l’encre. Ce n’est pas ce qui est à célébrer aujourd’hui. Mais la formation qui les a conduits à avoir l’attestation, c’est ce qui est à célébrer », a-t-il déclaré.

Pour lui, se former afin de partager ensuite ses connaissances à travers des productions littéraires relève d’une véritable générosité intellectuelle. Il a encouragé les bénéficiaires à poursuivre leur engagement dans l’écriture et leur a assuré du soutien des structures professionnelles du secteur.

Au-delà de la cérémonie, les organisateurs espèrent désormais voir les projets prendre forme et rejoindre les rayons des librairies. Un défi qui pourrait contribuer à enrichir la littérature jeunesse guinéenne et à offrir aux enfants davantage de livres pour apprendre, comprendre et découvrir le monde.