Le président du conseil de l’ordre des avocats de Guinée, Me Mamadou Souaré Diop a porté plainte contre le collectif des contestataires de l’organisation du Concours d’accès à la profession d’avocats (CAPA 21) pour ‘‘diffamation, injures et usurpation de titre’’.

Selon Me Diop, cette plainte fait suite aux accusations que ce collectif a portées contre le Barreau de Guinée le 11 septembre dernier au cours d’une conférence de presse tenue à Conakry.

Dans un communiqué publié, ce jeudi 21 septembre 2023, le collectif des candidats recalés à ce concours a fustigé la démarche du Bâtonnier qu’il assimile à une tentative d’intimidation.

«Convaincus de la justesse de notre cause, nous ne nous laisserons ni intimidés, ni distraits, par cette autre action inopportune de certains avocats qui veulent instrumentaliser le Barreau et le système judiciaire afin de nuire aux autres», peut-on lire dans ledit communiqué.

Le collectif invite par la même occasion les autorités à s’impliquer afin d’apporter une solution idoine à cette situation qu’il qualifie d‘”injuste et illégale’’imposée par certains avocats du Barreau.