Les membres de la cellule de communication des ressortissants de la Commune rurale de Fonodou, relevant de la préfecture de Beyla, ont animé un point de presse, ce samedi 27 avril 2024, à Conakry. Ils ont dénoncé la présence des zébus dans leur localité et porté des accusations contre les autorités locales.

« Nous savons que les zébus ne peuvent pas arriver dans une localité sans l’aval des autorités locales et administratives. Les éleveurs ont corrompu les autorités locales qui ont accepté qu’ils s’installent dans notre localité. La commune de Fonodou est réputée pour son effort dans le domaine agricole. Depuis l’arrivée des zébus, nous avons constaté un changement sur les activités de nos parents », a fait savoir Sékou Camara, membre de la cellule de communication des ressortissants de Fonodou.

Selon ce ressortissant de la commune de Fonodou résident à Conakry, les autorités locales ont été à maintes fois saisies pour faire partir les éleveurs étrangers de leur localité mais en vain.

« Lorsque nous sommes allés faire le sacrifice cette année, la localité a décidé de ne plus recevoir les zébus. Nous avons écrit aux autorités locales, une copie a été aussi adressée au sous-préfet et au préfet à cet effet pour nous aider à faire partir les éleveurs. Mais, jusqu’à présent aucune suite favorable. Pire, ce sont les éleveurs qui portent plainte contre nos parents, sans enquête nos parents sont mis en prison. Nous avons 6 personnes qui sont actuellement en prison et des plaintes sont portées contre deux autres jeunes à Beyla. Comment comprendre qu’un étranger en provenance du Niger, du Mali vient s’installer chez nous et qu’on soit emprisonné en complicité de nos autorités ? », s’interroge Sékou Camara qui affirme que c’est à cause de cette situation que la communauté s’est opposée à l’installation de la délégation spéciale.

« Les personnes désignées sont ces personnes qui entretiennent des rapports avec les éleveurs, c’est pourquoi la population s’est opposée à leur installation. On ne peut accepter que des gens qui autorisent les éleveurs à s’installer dans notre localité soient nos autorités. Ça veut dire que nos champs seront envahis par les zébus des bourbiers. Ces éleveurs peuvent être les canaux pour l’arrivée des terroristes dans un pays. Nous demandons au général Mamadi Doumbouya de prendre des dispositions avant qu’il ne soit trop tard », lance le jeune Sékou Camara.