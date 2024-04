De retour du Ghana où il a pris part à une conférence sur invitation du mouvement socialiste, le secrétaire général par intérim du PDG-RDA s’est prononcé sur sa suspension et son remplacement par le bureau politique national du parti.

Oyé Beavogui dit à qui veut l’entendre, qu’il est et reste le secrétaire général par intérim du PDG jusqu’au retour de Mohamed Touré.

“Je l’ai dit et je répète, je demeure le secrétaire général par intérim du PDG-RDA jusqu’à l’arrivée du camarade Mohamed Touré, maintenant ceux qui ont un avis contraire à cela n’ont qu’à s’en prendre à eux-mêmes”, déclare Oyé.

Il précise qu’ “il n’y aura pas deux camps au sein du parti, il y aura un seul camp, et c’est le camp de la vérité, de la dignité et c’est le camp qui défendra les valeurs et les aspirations du PDG-RDA. Tous ceux qui vont s’opposer à ce camp seront naturellement liquidés au sein du parti parce que nous allons agir sans état d’âme”, prévient-il.

Oyé Beavogui accuse certains responsables du PDG-RDA, d’être en complicité avec certains hauts cadres de l’administration pour transformer le parti en un parti de business.

“Il n’est plus question que le parti soit transformé en un parti de businessman”, avertit le secrétaire général par intérim du PDG.

Aux dernières nouvelles, nous apprenons qu’une procédure interne est encore pour tenter de résoudre la crise qui mine le parti depuis quelques jours.