Le président de la transition séjourne depuis le 18 septembre dernier à New-York, aux États-Unis. Il a pris part, mardi 19 septembre 2023, à l’ouverture de la 78e session ordinaire de l’assemblée générale des Nations unies. Un déplacement diversement apprécié au sein de l’opinion publique en Guinée. Si certains trouvent que le voyage du Colonel Mamadi Doumbouya est bénéfique pour la Guinée, d’autres pensent qu’il est plutôt “inopportun”.

Pour le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, la présence du Colonel Doumbouya auprès des chefs d’Etat du monde est stratégique. Il l’a fait savoir, ce jeudi 21 septembre 2023, dans l’émission mirador sur FIM FM. “Le président a fait des activités diplomatiques. Il rencontre ses pères, certaines institutions ici pour parler des questions bilatérales, internationales, parler du pays. Ce sont là des rencontres de haut niveau qui intéressent la Guinée sur tous les aspects. Qu’il s’agisse des questions politiques, environnementales, économiques etc. La Guinée est de nouveau sur la scène internationale. Il profite donc de son séjour pour rencontrer plusieurs personnes et je pense que c’est important. Nous avons de retours assez bien, qu’il s’agisse de l’Organisation internationale de la Francophonie, des partenaires chinois, de la délégation mauritanienne, du chef de l’ Etat rwandais”, a-t-il déclaré.

Et Ousmane Gaoual Diallo de poursuivre: “Quand le président de la République se déplace, ça coûte à l’Etat et c’est cela aussi la responsabilité. Regardez lorsque le président Paul Kagamé est arrivé en Guinée, c’est deux avions qui l’accompagnaient. Est ce que le Rwandais est plus riche que la Guinée ? Est-ce que le Rwandais mérite plus de respect que la Guinée ? Il faut à un moment donné qu’on arrête de croire que l’ Etat doit vivre dans la pauvreté, dans la médiocrité pour dire que nous sommes des bons gouvernants. Un État plus il est dépensier, plus il montre son caractère sérieux et respectable dans l’humanité “.

Plusieurs personnes accusent l’ Etat guinéen d’avoir débloqué 110.000 dollars dans le cadre de cette visite du chef de l’Etat, pour la mobilisation de Guinéens à New-York afin d’ accueillir le président et sa délégation. Interrogé, le porte-porte-parole du gouvernement dément cette affirmation.

” Il y a toujours des gens qui sont promptes à jeter un tel anathème sur tout ce que l’État fait, alors chacun est libre de dire ce qu’il pense. Avec l’argent de l’Etat , il y a un minimum de respect qu’on fait dans sa distribution. On ne prend pas l’argent pour distribuer comme des cacahuètes sinon on le fera en Guinée. D’ailleurs si on avait la possibilité de distribuer l’argent pourquoi on mettrait de l’argent dans un avion et venir distribuer vers nos compatriotes les plus nanties par rapport à la population générale des Guinéens. Il faut savoir que certains ne voient pas de bon œil tout ce qui se passe, toute cette attention de la communauté internationale vers les autorités et cette ouverture d’esprit et de compréhension qui accompagnent la visite du chef de l’État ici.” a-t-il conclu.