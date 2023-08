Accusés d’avoir favorisé les uns au détriment des autres par les candidats ajournés au Concours d’accès à la profession d’avocat (CAPA 2021), le Barreau de Guinée a brisé le silence, ce jeudi 24 aout 2023.

Le Conseil de l’ordre des avocats guinéens dirigés par Me Mamadou Souaré Diop a balayé d’un revers de main les accusations dont il est l’objet. Il a précisé que sur 296 candidats au CAPA 21, il y a eu seulement 8 admis. « Sur les 8 admis, aucun n’est venu d’un cabinet d’avocats membre du Conseil de l’ordre. Moi-même, j’ai présenté deux candidats qui ne sont pas admis », a laissé entendre Me Zézé Kalivogui, un membre du Conseil de l’ordre.

Dans la même logique, Me Gabriel Haba a affirmé que 7 de ses assistants y compris 2 de ses jeunes frères ayant pris part au concours, ont tous échoué à ce concours. Alors, s’est il demandé « comment les gens peuvent prétendre que nous organisons le CAPA pour recruter nos proches?».

Pour sa part, l’ancien bâtonnier, Me Mohamed Traoré, actuellement membre du CNT, a déclaré que parmi les candidats ajournés qui s’agitent, il y en a qui auraient dû se taire. «Si nous mettons sur la place publique certaines copies, les gens seront surpris. Un des candidats a fait le concours en 2016, 2018, et en 2021 aussi, il a échoué et c’est lui l’un des chefs de file de la protestation. Si ça continue comme ça, on va publier son nom », a-t-il prévenu.

Le Barreau de Guinée n’exclut pas d’engager des poursuites contre les auteurs des accusations à son encontre. Le bâtonnier Me Mamadou Souaré Diop a déjà déposé une plainte pour diffamation devant la Haute autorité de la communication (Hac) contre le site Depecheguinee et son patron Abdoul Latif Diallo qui a publié un article sur ce qu’il a qualifie de “magouille” liée à l’organisation du CAPA 2021.