Après plusieurs mois sans communication officielle sur l’évolution du mpox en Guinée, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) a rompu le silence. À l’issue de sa réunion hebdomadaire épidémiologique tenue le jeudi 22 janvier 2026 à Conakry, l’institution a annoncé la fin de plusieurs épidémies dans différents districts sanitaires du pays.

Depuis le 29 juillet 2025, l’ANSS n’avait plus publié de bulletin épidémiologique consacré au mpox. Ces rapports hebdomadaires, pourtant très suivis par les professionnels de santé, les chercheurs, les médias et le grand public, avaient été retirés sans communication officielle de la plateforme de l’institution, laissant planer une longue période d’incertitude sur l’évolution de la maladie.

Réunie comme de coutume à son siège, l’ANSS a livré, par la voix de son directeur général, le Dr Sory Condé, des annonces qualifiées de rassurantes. À l’issue des travaux, il s’est « félicité de la fin de l’épidémie de mpox dans les districts sanitaires de Fria et de Forécariah, de la fin de l’épidémie de dengue à Matam, dans la région de Conakry, ainsi que de la fin du compte à rebours de l’épidémie de fièvre de Lassa dans les districts sanitaires de Kissidougou et de Guéckédou ».

Malgré ces avancées, les autorités sanitaires appellent à la vigilance. Évoquant « les quatre épidémies actives encore en cours dans le pays », le directeur général de l’ANSS a invité « l’ensemble des acteurs impliqués à redoubler d’ardeur pour parvenir à un contrôle rapide de ces épidémies », tout en rappelant que « les interventions de santé publique doivent se faire conformément à la devise de l’ANSS : professionnalisme, promptitude et intégrité ».

Ces annonces interviennent alors que, dans le dernier bulletin épidémiologique publié par l’ANSS, datant de la semaine du 29 juillet 2025, la dengue ne figurait pas parmi les maladies sous surveillance. Ce rapport faisait état de sept épidémies actives à l’échelle nationale, affectant 31 districts sanitaires, dont 18 touchés par le mpox. Les maladies suivies à cette période étaient notamment le mpox, la coqueluche, la poliomyélite, la rougeole, la diphtérie, la fièvre de Lassa, la rage humaine et la Covid-19.

Par ailleurs, dans son dernier rapport de situation publié le 8 décembre 2025, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) rappelait que la Guinée figure parmi les pays africains les plus affectés par le mpox. Selon l’organisation, « au 23 novembre 2025, la Guinée a notifié 1 736 cas confirmés de mpox, dont six décès ». Le rapport précise également que « 18 des 38 districts sanitaires du pays, soit 46 %, ont signalé au moins un cas confirmé », soulignant que « les communes urbaines de Ratoma et de Matoto, à Conakry, demeurent les plus touchées ».

Entre la reprise de la communication sanitaire et l’annonce de la fin de plusieurs épidémies localisées, ces données rappellent que la lutte contre le mpox en Guinée demeure un enjeu majeur de santé publique, appelant à une vigilance soutenue et à une transparence continue.