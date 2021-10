La chute de l’ancien régime ne fait pas des heureux que chez les opposants. Certains proches de l’ancien président comme Jean-Marc Telliano trouve normal et pense que l’éviction d’Alpha Condé était prévisible.

Contre toute attente, le président du RDIG fait savoir que la non décentralisation des pouvoirs serait la cause du coup d’État survenu le 05 septembre dernier. Mais la seule chose que l’ex député dit avoir regretté, c’est “l’humiliation“ qu’a subi Alpha Condé le jour de son éviction. «Je ne peux pas me réjouir de la chute du président Alpha Condé, parce que même si c’est ton ennemi, on ne peut pas se réjouir de l’humiliation dont il a été victime. Mais c’était quelque chose de prévisible. Vous avez vu maintenant comment la Guinée marchait», a-t-il déclaré chez nos confrères de FIM FM.

A en croire l’ancien ministre de l’agriculture, le président déchu etait le seul maître du pays: «Le président était le chef de quartier, maire, gouverneur, préfet et même médecin. Quand vous vous faites tout, en fin de compte vous ne faites rien. Tout était regroupé au sein de la présidence», a-t-il martelé.