Décret : série de nominations à la présidence de la république

Le président de la République, Mamadi Doumbouya, a signé une série de décrets portant nomination de plusieurs hauts responsables à la Présidence de la République. Ces décisions, rendues publiques à la télévision nationale, s’inscrivent dans le cadre du renforcement de l’organisation et du fonctionnement des services de la Présidence.

Parmi les principales nominations, Diaka Sidibé est désignée conseillère chargée de la réforme de l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ancienne ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, elle aura pour mission d’accompagner le Chef de l’État dans la définition et le suivi des réformes stratégiques dans ces secteurs.

Autre nomination marquante, Bernard Gomou, ancien Premier ministre, est nommé conseiller principal du Président de la République.

Le décret présidentiel nomme également Fodé Amadou Fofana au poste de chef de cabinet civil du Président de la République, une fonction clé dans la coordination des activités administratives et protocolaires de la Présidence.

Dans le domaine des affaires sociales, l’ancienne ministre Patricia Lamah est nommée conseillère chargée des questions de femmes, de la famille et des solidarités. Elle sera chargée de suivre les politiques présidentielles relatives à la promotion de la femme, à la protection de la famille et au renforcement de la solidarité nationale.

Sur le plan militaire, le Général de brigade Mohamed Amine Camara est désigné chef d’état-major particulier du Président de la République. À ce poste, il assurera notamment la coordination des questions militaires relevant directement de la Présidence.

Par ailleurs, le Chef de l’État a confirmé Amara Camara dans ses fonctions de ministre secrétaire général de la Présidence de la République et Djiba Diakité en qualité de ministre directeur de cabinet de la Présidence. Ces confirmations traduisent la volonté de maintenir la continuité au sein des plus hautes instances de l’administration présidentielle.