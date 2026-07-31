Franc guinéen : Mamadi Doumbouya met fin aux spéculations sur l’Éco

Alors que l’adhésion de la Guinée à la Task Force présidentielle de la CEDEAO chargée de piloter la mise en œuvre de l’Éco continue de susciter des interrogations sur l’avenir du franc guinéen, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, a tenu à lever toute ambiguïté. Lors du Conseil des ministres tenu ce jeudi 30 juillet, il a réaffirmé avec fermeté la position de l’État guinéen en matière de souveraineté monétaire.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres présenté par le porte-parole du gouvernement, le chef de l’État a rappelé que la République de Guinée émet sa propre monnaie depuis plus de soixante-cinq ans et conduit sa politique monétaire de manière indépendante, au service de son développement économique.

« Le franc guinéen demeure un symbole fondamental de l’indépendance économique du pays », a déclaré le président Doumbouya. Il a souligné que cette souveraineté monétaire permet à la Guinée de définir librement ses orientations économiques en fonction de ses priorités nationales, sans dépendre de décisions extérieures.

Le chef de l’État a également insisté sur le fait que la monnaie nationale constitue un pilier essentiel de la stratégie de développement portée par les autorités de la transition. À ce titre, il a assuré que le franc guinéen continuera d’occuper une place centrale dans les politiques économiques du gouvernement.

Cette sortie intervient dans un contexte où les débats autour de l’intégration économique et monétaire en Afrique de l’Ouest restent particulièrement vifs. La participation de la Guinée aux travaux préparatoires liés à l’Éco avait alimenté des spéculations sur une éventuelle disparition du franc guinéen. Les déclarations du président Doumbouya visent ainsi à rassurer l’opinion publique en réaffirmant que la préservation de la souveraineté monétaire demeure une priorité pour les autorités guinéennes.