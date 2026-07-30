Décret : Faya François Bourouno nommé porte-parole du Gouvernement

Le président de la République, le Général Mamadi Doumbouya, a procédé à une nouvelle réorganisation de la communication gouvernementale à travers un décret présidentiel rendu public ce jeudi.

Selon ce décret, Faya François Bourouno, actuel ministre de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique, est nommé porte-parole du Gouvernement. Il succède à Ousmane Gaoual Diallo, qui occupait cette fonction depuis plusieurs années.

Le même décret désigne Moussa Moïse Sylla, ministre de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, comme porte-parole adjoint du Gouvernement. Il aura pour mission d’appuyer le porte-parole dans la diffusion des positions officielles de l’Exécutif et dans le renforcement de la communication institutionnelle.

Cette décision intervient quelques jours après le remaniement partiel du gouvernement et s’inscrit dans une dynamique de réorganisation de l’équipe gouvernementale. En confiant la communication officielle de l’Exécutif à Faya François Bourouno, le Chef de l’État mise sur un responsable reconnu pour son implication dans les réformes administratives et la modernisation de la fonction publique.

La nomination de Moussa Moïse Sylla au poste de porte-parole adjoint vient également renforcer le dispositif de communication du Gouvernement. Journaliste de formation et ministre en charge de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, il apporte son expérience dans les domaines de la communication publique et des relations avec les médias.

Avec cette nouvelle configuration, le Gouvernement entend consolider sa stratégie de communication afin de mieux informer les citoyens sur les réformes engagées, les politiques publiques et les actions menées dans le cadre de la transition.