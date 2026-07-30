Guinée : les Affaires religieuses démentent une  circulaire sur des journées de prières

Le Secrétariat général des Affaires religieuses (SGAR) a publié, tard ce 30 juillet 2026, un communiqué officiel pour dénoncer la diffusion d’une prétendue lettre circulaire appelant à l’organisation de prières d’intercession pour les musulmans le vendredi 31 juillet et de prières d’actions de grâce pour les chrétiens le dimanche 2 août sur l’ensemble du territoire national.

Dans son communiqué, le département affirme avoir appris avec « stupéfaction » l’existence de ce document attribué à ses services. Le SGAR précise que cette circulaire n’émane d’aucun de ses cadres et qu’il s’agit d’un faux document conçu dans le but de ternir l’image et la réputation de l’institution.

Selon le ministère, des personnes malveillantes auraient récupéré un ancien communiqué datant de plus de six ans avant de le modifier et de le transformer en une lettre circulaire afin de tromper l’opinion publique.

Face à cette situation, le Secrétariat général des Affaires religieuses annonce qu’il se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires contre les auteurs et les éventuels complices de cette falsification.

Le SGAR réaffirme par ailleurs son engagement à œuvrer pour la préservation de la paix, le renforcement de l’unité nationale et l’accompagnement des efforts de développement du pays. Il appelle les citoyens à faire preuve de vigilance face à la circulation de fausses informations et à se référer exclusivement aux canaux officiels pour toute communication émanant du département.