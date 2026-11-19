La Haute autorité de la communication (HAC) a décidé d’interdire, jusqu’à nouvel ordre, la diffusion de la télévision publique burkinabè (RTB) sur l’ensemble du territoire guinéen.

Pour justifier cette mesure, le régulateur évoque « la diffusion sur les antennes de la chaîne publique burkinabè Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) d’une émission comportant un commentaire éditorial hostile à l’égard du président Mamadi Doumbouya ».

En cause, un éditorial au vitriol diffusé par la chaîne et intitulé « La caricature de Zoétaba : drôle de justice dans le royaume de l’or ». L’émission était accompagnée d’une caricature que la HAC estime attentatoire « à l’honneur, à la dignité et à l’image » du chef d’Etat guinéen.

Dans sa décision, l’institution est sans équivoque : « La diffusion des programmes de la chaîne publique Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB) est interdite sur toute l’étendue du territoire de la République de Guinée, jusqu’à nouvel ordre », précise-t-elle.

Dirigée par Boubacar Yacine Diallo, la HAC demande également à Canal+ Guinée et à l’ensemble des distributeurs d’images et opérateurs de bouquets audiovisuels présents dans le pays de retirer immédiatement la chaîne de leurs offres commerciales, dès notification de la décision.

Le régulateur met enfin en garde les éventuels récalcitrants. Il prévient que « tout manquement ou refus d’exécution de la présente décision exposera les contrevenants aux sanctions prévues par les lois et règlements ».