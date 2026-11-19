Au terme de la quatrième journée des éliminatoires, six nations ont officiellement validé leur qualification pour la CAN 2027. Le Maroc, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Bénin et le Cameroun rejoignent ainsi les trois pays hôtes, déjà qualifiés d’office pour la 36ème édition de la coupe d’Afrique des nations prévue en été 2027.

La liste des premiers qualifiés pour la Coupe d’Afrique des nations 2027 commence à se dessiner. À deux journées de la fin des éliminatoires, six sélections ont déjà assuré leur présence à la prochaine fête du football africain, prévue du 19 juin au 17 juillet 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

Le Maroc et le Mali réalisent un sans-faute

Parmi les premiers qualifiés, le Maroc et le Mali se distinguent avec un parcours sans faute. Les Lions de l’Atlas ont remporté leurs quatre premières rencontres dans le groupe A. Leur dernière victoire face au Niger (1-0), à Rabat, grâce à une réalisation du jeune Abdellah Ouazane, leur a permis de porter leur total à 12 points et de valider leur qualification.

Même scénario pour le Mali. Les Aigles ont également signé quatre victoires en autant de sorties. Leur succès (2-0) face au Rwanda, à Kigali, a porté leur compteur à 10 points, suffisant pour assurer leur présence à la phase finale.

Le Bénin et le Burkina Faso dominent le groupe F

Dans le groupe F, le Bénin et le Burkina Faso ont décroché ensemble leur qualification. Les Guépards ont d’abord dominé la République centrafricaine (1-0), avant que les Étalons ne s’imposent face à la Mauritanie (3-1), à Nouakchott. Avec 10 points chacun, les deux pays ont déjà assuré leur présence à la prochaine édition.

Le Sénégal et le Cameroun qualifiés avec 10 points

Le Sénégal sera également de la partie pour la 7ème fois consécutive. Les champions d’Afrique 2021 ont validé leur qualification dans le groupe J après leur victoire (4-2) face au Soudan, combinée au succès du Mozambique contre l’Éthiopie (1-0). Les Lions de la Teranga comptent désormais 10 points et ne peuvent plus sortir des deux premières places qualificatives du groupe.

Enfin, le Cameroun complète ce premier groupe de six qualifiés. Les Lions indomptables avaient pris une sérieuse option en dominant la Namibie (3-0), avant que la victoire des Comores face au Congo (1-0) ne confirme définitivement leur qualification dans le groupe G. Avec 10 points, les Camerounais sont désormais assurés de terminer parmi les deux premiers de la poule.

Quinze places restent encore à attribuer

Avec ces six nouvelles qualifications, auxquelles s’ajoutent celles des trois pays organisateurs, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie, neuf des 24 participants à la CAN 2027 sont désormais connus.

La bataille pour les quinze places restantes se poursuivra lors des cinquième et sixième journées, programmées du 22 au 30 mars 2027.

Plusieurs sélections restent en course, notamment l’Afrique du Sud, la Guinée, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, la République démocratique du Congo, le Nigeria et l’Angola, dont les situations seront à suivre lors de la dernière fenêtre internationale.

La CAN 2027, baptisée « Pamoja », sera organisée pour la première fois conjointement par trois pays d’Afrique de l’Est. Le rendez-vous est fixé du 19 juin au 17 juillet 2027.