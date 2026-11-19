La FIFA a publié, ce mercredi 18 novembre 2026, son nouveau classement mondial des sélections masculines. Une actualisation historique pour le Maroc, qui gagne deux places et se hisse au cinquième rang mondial avec 1 809,37 points. Les Lions de l’Atlas confortent ainsi leur statut de première nation africaine.

Le football marocain continue de franchir des paliers. Dans le nouveau classement FIFA dévoilé ce mercredi, la sélection nationale marocaine occupe désormais la cinquième place mondiale, après avoir gagné deux positions par rapport à la précédente actualisation.

Le Maroc dans le top 5 mondial, une première historique

Avec un total de 1 809,37 points, les hommes de Mohamed Ouahbi devancent désormais le Portugal (6e) et le Brésil (7e). Une progression qui marque un tournant pour le football marocain, puisque les Lions de l’Atlas atteignent le meilleur classement de leur histoire depuis l’instauration de cette hiérarchie mondiale en 1993.

Au sommet du classement, l’Espagne conserve son fauteuil de leader devant l’Argentine, deuxième, la France, troisième, et l’Angleterre, quatrième. Le Maroc vient ainsi compléter le top 5 mondial, devant plusieurs grandes nations du football international.

Cette progression récompense notamment les résultats enregistrés lors de la dernière fenêtre internationale de novembre, marquée par deux victoires face au Niger dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

Le Maroc largement en tête en Afrique

Sur le continent africain, le royaume chérifien consolide sa place de leader et creuse l’écart avec ses poursuivants. Le Sénégal arrive en deuxième position africaine, avec le 18e rang mondial. L’Égypte occupe la troisième place continentale (26e mondiale), devant la Côte d’Ivoire (28e) et le Nigeria (29e).

L’Algérie pointe au sixième rang africain et à la 32e place mondiale, tandis que

la République démocratique du Congo (39e), le Cameroun (42e), le Mali (43e) et l’Afrique du Sud (48e) complètent le top 10 continental. La Guinée quant à elle occupe le quinzième rang sur le continent et est classée 80ème dans le monde.

Au-delà de cette domination africaine, cette nouvelle position confirme la progression du Maroc sur la scène internationale. Après ses performances récentes, notamment lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Lions de l’Atlas poursuivent leur ascension et s’installent parmi les cinq meilleures sélections du football mondial.