Poursuivis pour tentative de fraude au concours de recrutement des magistrats, l’ancien conseiller en communication du ministère de la Justice, Sékou Keïta, et Maciré Camara, candidate audit concours, ont été déclarés non coupables par la Cour d’appel de Conakry.

La décision a été rendue le mercredi 18 novembre. Les deux prévenus, condamnés en première instance par le tribunal de Dixinn le 13 août dernier, ont finalement été renvoyés des fins de la poursuite pour délits non constitués. Sékou Keïta était poursuivi pour complicité de tentative de fraude, tandis que Maciré Camara était accusée de tentative de fraude.

En première instance, le tribunal de Dixinn avait condamné Maciré Camara à une amende de deux millions de francs guinéens. Sékou Keïta, de son côté, avait écopé d’un an d’emprisonnement, assorti d’une amende de deux millions de francs guinéens.

Le tribunal avait également prononcé une peine complémentaire contre Maciré Camara, en lui interdisant de prendre part au concours de recrutement des auditeurs de justice pendant cinq ans.