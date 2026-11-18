À la COP31, la Guinée a présenté sa nouvelle Contribution déterminée au niveau national (CDN 3.0), dont la mise en œuvre est estimée à 17,7 milliards de dollars, selon l’environnement et du développement durable. Cette feuille de route, qui fixe les engagements du pays en matière d’adaptation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2035, intervient alors que plusieurs défis environnementaux restent préoccupants, notamment ceux liés à l’exploitation minière, à la dégradation des terres et à la préservation des ressources naturelles.

Prenant la parole devant les participants à cette rencontre internationale, le ministre de l’Environnement et du Développement durable a présenté les nouveaux engagements climatiques de la Guinée. Il a notamment mis en avant l’adoption de la CDN 3.0, qui porte de trois à sept le nombre d’engagements du pays en matière d’adaptation. Les mesures annoncées concernent plusieurs secteurs, dont les énergies renouvelables, la protection des forêts, l’agriculture climato-intelligente et la décarbonation de l’activité minière.

Le gouvernement entend également inscrire ces ambitions dans la dynamique du programme Simandou 2040. À l’horizon 2035, la Guinée vise une réduction de 17 % de ses émissions de gaz à effet de serre sans condition de soutien extérieur. Cet objectif pourrait atteindre 49 % avec l’appui de la communauté internationale. Le coût global de mise en œuvre de cette stratégie est estimé à 17,7 milliards de dollars.

« La Guinée a adopté sa CDN 3.0, portant de trois à sept ses engagements d’adaptation. Elle couvre les énergies renouvelables, les forêts, l’agriculture climato-intelligente et la décarbonation minière. Conformément au programme Simandou 2040, à l’horizon 2035, nous visons une réduction inconditionnelle de 17 %, pouvant atteindre 49 % avec un soutien international. Le coût de mise en œuvre de cette CDN est estimé à 17,7 milliards de dollars », a-t-il déclaré.

Ces engagements prennent une dimension particulière au regard des défis environnementaux auxquels la Guinée est confrontée. Le développement du secteur minier, notamment avec le projet Simandou, soulève des enjeux importants en matière de protection des écosystèmes. L’exploitation du minerai de fer, la construction du chemin de fer et des infrastructures connexes appellent une attention particulière quant à leurs conséquences sur les terres, les cours d’eau, les forêts et la biodiversité.

L’exploitation artisanale de l’or constitue également une source de préoccupation. Dans des zones comme la préfecture de Siguiri, l’orpaillage clandestin continue de poser la question de la protection de l’environnement, malgré les mesures d’interdiction prises par les autorités. Dégradation des sols, disparition du couvert végétal et risques de pollution des cours d’eau figurent parmi les conséquences associées à ces pratiques.

Face à ces enjeux, le ministre a réaffirmé l’attachement de la Guinée à l’objectif de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C. Il a également insisté sur la nécessité d’une coopération internationale plus solidaire, notamment en faveur des pays les plus exposés aux effets du changement climatique.

« Au nom de Son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l’État, la Guinée affirme son attachement à l’objectif de 1,5 °C, au multilatéralisme et au principe d’équité. Le succès de la COP31 se mesurera aux moyens effectivement mis à la disposition des pays prêts à agir. La République de Guinée y prendra effectivement toute sa part. »

Reste désormais la question des moyens. Car au-delà des engagements annoncés, leur concrétisation dépendra largement de la capacité du pays à mobiliser les financements nécessaires et à bénéficier d’un accompagnement technique adapté. Sur ce point, le ministre a appelé les partenaires internationaux à faciliter l’accès aux ressources climatiques, tout en privilégiant des mécanismes de financement accessibles aux pays en développement.

« L’accès aux fonds climatiques doit être simplifié et privilégier les dons et les financements concessionnels. La préparation des projets bancables, le transfert des technologies, l’alerte précoce et les capacités nationales doivent être revus et davantage soutenus. »

Avec une facture climatique estimée à 17,7 milliards de dollars, la Guinée place ainsi la question du financement au cœur de ses ambitions environnementales. Le véritable enjeu sera désormais de transformer ces engagements internationaux en actions concrètes, dans un pays où les impératifs de développement économique doivent aussi composer avec la préservation des ressources naturelles.