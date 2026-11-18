L’affaire impliquant la Loterie nationale de Guinée (LONAGUI) connaît un nouveau développement. Au deuxième jour des investigations, 20 milliards de francs guinéens ont déjà été recouvrés sur les 152 milliards concernés par la procédure. Selon le procureur spécial près la CRIEF, Alphonse Charles Wright, le directeur général de la société aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés et pris l’engagement de régler le montant restant dans un délai de dix jours.

D’après le site d’information Mondemedia.info, le procureur spécial s’est rendu tôt dans la matinée de ce mercredi 18 novembre 2026 au siège de la LONAGUI pour procéder à une perquisition. À cette occasion, il a annoncé le versement des premiers 20 milliards de francs guinéens et fait état d’un engagement de la direction à payer le reliquat dans les dix prochains jours.

« Deux jours d’enquête, 20 milliards payés, c’est très bien. Une politique pénale basée sur les résultats.Un premier montant payé au Trésor public soit 20 milliards sur 152 milliards.Le reste à payer dans 10 jours.Les fonds publics doivent revenir à l’Etat», a déclaré Alphonse Charles Wright.

Pour le procureur spécial, ce premier paiement constitue une avancée dans la démarche de recouvrement des fonds au profit de l’État. Il insiste sur le fait que la récupération de l’argent public reste au cœur de la procédure. « Je viens chercher l’argent de l’État, si on commence à payer l’argent de l’État, et qu’il y a un engagement que dans 10 jours le reste va être payé, ce que mon objectif est atteint », a-t-il indiqué.

Une enquête élargie à plusieurs marchés publics

Au-delà des sommes réclamées, les investigations portent désormais sur plusieurs marchés publics, contrats et dépenses engagés par la LONAGUI. Dans ce cadre, le procureur spécial a adressé, le 16 novembre dernier, de nouvelles instructions à l’Office de répression des délits économiques et financiers (ORDEF), lui demandant d’approfondir les vérifications.

Une perquisition au siège de la société a également été ordonnée afin de préserver les éléments susceptibles de servir à l’enquête.

Dans un soit-transmis complémentaire daté du 16 novembre 2026, le parquet spécial demande notamment aux enquêteurs d’examiner des faits présumés de détournement de deniers publics, de corruption d’agents publics, ainsi que de faux et usage de faux en écriture publique dans le secteur des jeux en ligne et de la loterie en Guinée.

Ouverte initialement sur la base d’une lettre datée du 3 novembre 2026, la procédure concerne trois responsables, anciens et actuel, de la LONAGUI. Il s’agit de Lansana Chérif Haïdara, directeur général de janvier 2011 à janvier 2019, d’Aminata Sylla, qui lui a succédé de janvier 2019 à janvier 2022, et de Mohamed Baba Sylla, actuel directeur général de la société.

Dans ses nouvelles instructions, le procureur spécial a demandé à l’ORDEF de passer au crible plusieurs marchés, notamment ceux portant sur la fourniture de rouleaux thermiques, l’acquisition de terminaux de paiement électronique (TPE), de matériel informatique et de véhicules. La conception et la confection des kiosques de la LONAGUI figurent également parmi les opérations visées par les investigations.

Pour l’heure, le procureur spécial a ordonné la suspension de leur enquête. “Si dans les 10 jours le reste n’est pas payé, l’enquête se poursuivra et on prendra des mesures draconiennes pour cela”, a prévenu Charles Wright.