En marge de l’assemblée de son Comité exécutif tenue, ce vendredi à Dar-es-Salam, la Confédération africaine du football (CAF) a confirmé que la Coupe d’Afrique des nations se déroulera comme prévu en 2027 au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. Une annonce qui intervient quelques jours après des rumeurs selon lesquelles la compétition pourrait être reportée en 2028. Même si aucune date officielle précise la période du tournoi, la CAF entend organiser cette 36ème édition à l’été 2027.

Comme prévu, le Comité Exécutif de la CAF s’est réuni dans la matinée de ce vendredi à Dar-es-Salam, en Tanzanie avec plusieurs dossiers majeurs à l’ordre du jour, parmi lesquels, l’organisation de la CAN2027.

Le projet Kenya-Tanzanie et Ouganda, maintenu en 2027

A l’issue de cette rencontre, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe À l’issue de ce rendez-vous décisif, Patrice Motsepe a levé toute ambiguïté autour de l’organisation de la Coupe d’Afrique 2027. Face aux rumeurs persistantes évoquant une possible délocalisation, le dirigeant sud-africain a fermement ancré la compétition en Afrique de l’Est «Je veux être très clair : les rumeurs suggérant que la CAF envisage de retirer l’organisation de la CAN 2027 au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, ou de la décaler, sont totalement infondées et malveillantes», a-t-il martelé, avant de réaffirmer son engagement envers le projet tripartite : «Nous sommes pleinement engagés dans le projet (Pamoja). […] Mon rôle est de développer le football partout, pas seulement là où les stades existent déjà.»

Même si aucune date officielle ne précise le calendrier exact de la compétition, la CAF a choisi les mois de juin et juillet de l’année 2027, soit un mois avant les élections législatives et présidentielles au Kenya, l’un des pays hôtes. Dans le but d’offrir une compétition aboutie, en respectant les délais indiqués”, a déclaré, Dr Patrice Motsepe.

Par ailleurs, des informations de presse indiquaient que la compétition pourrait être reportée à 2028, le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie n’étant pas encore prêts à l’accueillir. Nicholas Musonye, président du Comité d’organisation kényan, a déclaré hier jeudi à l’AFP que ce report serait bénéfique pour le Kenya compte tenu du climat tendu qui règne autour des futures élections prévues au pays, faisant référence notamment à la sécurité, l’un des éléments clés pour une compétition d’une telle envergure.

Une CAN à 28 Nations : des discussions en cours

Enfin, le patron de la CAF annonce également que des discussions sont en cours pour un passage de la CAN à 28 équipes, contre 24 actuellement. Pour lui, cette décision vise à « renforcer la compétitivité du tournoi et à offrir à un plus grand nombre de pays l’expérience de la compétition continentale », valorisant ainsi les talents émergents sur l’ensemble du territoire. Cette nouvelle est envisagée à partir de l’édition 2028, qui va marquer en effet, le début du cycle Quadriennal de la compétition.