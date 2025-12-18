Officiellement lancée le 28 novembre 2025, la campagne pour l’élection présidentielle du 28 décembre monte progressivement en intensité. Après un démarrage marqué par une mobilisation timide, l’activité électorale s’est accélérée ces derniers jours, portée notamment par l’engagement visible de plusieurs membres du gouvernement sur le terrain.

À moins de deux semaines du scrutin, de nombreux ministres sillonnent les régions du pays pour soutenir la candidature de Mamadi Doumbouya. Une implication qui contraste avec les déclarations antérieures du porte-parole du gouvernement.

Lors d’une conférence de presse tenue le mercredi 26 novembre 2025 au siège du porte-parolat, Ousmane Gaoual Diallo avait pourtant assuré que l’exécutif ne participerait pas directement aux activités de campagne. Cette position, avait-il expliqué, traduisait la volonté du président Mamadi Doumbouya d’« assurer la continuité du service public et de préserver la neutralité de l’administration tout au long du processus électoral ».

Dans les faits, plusieurs ministres sont désormais actifs dans les mobilisations en faveur du candidat de la mouvance présidentielle. Le Premier ministre, Bah Oury, accompagné de membres du gouvernement, s’est successivement rendu à Boké puis en Moyenne Guinée, notamment à Labé, Pita et Dabola, où ils ont pris part à des rassemblements organisés par les coordinations régionales de campagne.

À Labé, des activités similaires ont été menées par Cellou Baldé, ministre de la Jeunesse, Alpha Bacar Barry, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que Mahamadou Abdoulaye Diallo, ministre du Tourisme et de l’Hôtellerie.

Dans la région forestière, à N’zérékoré, le secrétaire général de la Présidence, le général Amara Camara, la ministre des Postes et Télécommunications, Rose Pola Pricemou, et Jean Paul Cédy, ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation, se sont également mobilisés pour soutenir le candidat présidentiel.

Cette présence accrue des membres du gouvernement sur le terrain alimente les interrogations sur une éventuelle inflexion de la ligne officielle. S’agit-il d’un simple réaménagement de l’agenda gouvernemental ou d’une orientation présidentielle invitant les ministres à s’engager pleinement dans la campagne ?

À ce stade, aucune communication officielle n’est venue remettre en cause la position précédemment exprimée par le porte-parole du gouvernement.