Lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi 26 novembre 2025, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a clarifié la position de l’exécutif à la veille de l’ouverture officielle de la campagne pour l’élection présidentielle du 28 décembre. Il a réaffirmé que le gouvernement ne participera pas directement aux activités de campagne.

Selon lui, cette posture découle de la volonté du président Mamadi Doumbouya d’assurer la continuité du service public et de préserver la neutralité de l’administration tout au long du processus électoral.

« Pendant cette campagne, le gouvernement continue de travailler conformément aux directives du chef de l’État. Les membres du gouvernement restent à leur poste et l’État maintient sa neutralité dans son fonctionnement », a-t-il déclaré.

Contrairement au référendum, lors duquel les membres du gouvernement avaient pris part à la vulgarisation du texte soumis au vote, la campagne présidentielle se déroulera sans leur implication directe, a insisté le porte-parole.

« Vous le savez, c’est un engagement du président de la République. Le référendum était un texte citoyen : chaque individu, chaque acteur pouvait le porter et le vulgariser. Mais l’élection présidentielle met en compétition des citoyens, et le gouvernement ainsi que les structures de l’État doivent garantir une neutralité totale pour un processus plus transparent. Le gouvernement n’est donc pas directement associé à la campagne », a-t-il expliqué, rappelant la nécessité pour les ministres de respecter le choix du candidat Doumbouya.

Ousmane Gaoual Diallo a également précisé que le candidat a mis en place un directoire de campagne indépendant des départements ministériels, afin d’éviter toute confusion entre responsabilités gouvernementales et engagement politique.

« Le candidat a choisi de mettre en place un directoire qui ne dépend d’aucun département ministériel et qui agira comme ceux des autres candidats. Le gouvernement, pour sa part, restera en retrait et continuera de gérer les affaires courantes jusqu’à l’issue de l’élection », a-t-il conclu.

Cette mise au point intervient alors que la campagne s’ouvre dans un contexte marqué par la multiplication de mouvements de soutien à la candidature de Mamadi Doumbouya, souvent initiés ou relayés par de hauts cadres de l’administration publique.