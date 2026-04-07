Justice : Charles Wright nommé procureur spécial, Aly Touré à la Cour d’appel

Par un décret lu ce mardi 7 avril 2026 à la RTG, le président Mamadi Doumbouya, a procédé à une réorganisation à la tête de la CRIEF et de la Cour d’appel.

Le magistrat Alphonse Charles Wright a ainsi été nommé procureur spécial près de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Ancien ministre de la Justice et des Droits de l’homme, il occupait depuis le 3 février dernier les fonctions de premier président de la Cour d’appel de Conakry.

Dans le même décret, Aly Touré, jusque-là procureur spécial près de la CRIEF, a été nommé premier président de la Cour d’appel de Conakry.

Ces nominations s’inscrivent dans une dynamique de réaménagement du secteur judiciaire, marquée par des permutations à des postes clés.