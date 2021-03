Dr Ibrahima Kassory Fofana a présidé la cérémonie de Guinée Business Forum ce mercredi 17 mars 2021, tenue dans un contexte hôtelier de Conakry.

Cette rencontre organisée par le ministère de l’Industrie des Petites et Moyennes Entreprises a réuni des membres du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, et l’ensemble des parties prenantes impliquées dans le processus d’opérationnalisation des reformes entreprises dans le cadre du GBF.

Cet atelier vise à assurer l’amélioration du climat des affaires et de la compétitivité des entreprises par une action concertée entre secteur public et privé, selon le comité de pilotage de ces activités.

Dans son discours, le Chef du gouvernement a dévoilé les futures orientation de l’industrie guinéenne, dans un contexte de pandémie.

«Dois-je mentionner que, malgré la résilience dont nous faisons montre, les mois à venir vont être durs parce que les conséquences de la Covid sur le plan international vont se ressentir. Ceux du secteur privé le perçoivent déjà. Nous faisons face à une inflation importée. Pourquoi ? La contraction de l’activité économique ou de la demande globale a poussé tous les prix à la hausse, y compris les prix des services. C’est pour cela qu’on observe que le coût de transport des conteneurs a augmenté en Guinée. Résultats : les prix à la consommation vont augmenter», a averti Dr Ibrahima Kassory Fofana.

Il ajoute que la situation économique nationale qui se présente et/où la production est minime, il y a «moins de résilience que les pays voisins comme la Côte d’Ivoire où la protection nationale en terme agricole est très importante. Nous, à l’inverse, nous importons tout. Ça signifie que les défis sont importants», martèle le premièr ministre.