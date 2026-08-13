CAN U23 : l’Égypte accueillera l’édition 2027, qualificative pour les Jeux Olympiques de 2028

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé que l’Égypte abritera la Coupe d’Afrique des nations U23 en 2027. Une compétition qui revêtira un enjeu particulier puisqu’elle servira également de tournoi qualificatif pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

Cette désignation intervient dans le cadre de la consolidation du calendrier des compétitions de la CAF pour les saisons 2026 et 2027, dévoilé le lundi 10 août. L’instance continentale a notamment confirmé plusieurs pays hôtes pour ses prochaines compétitions de jeunes, dont l’Égypte pour le rendez-vous des moins de 23 ans prévu en 2027.

Une compétition à double enjeu continental et olympique

Au-delà du titre de champion d’Afrique de la catégorie, la CAN U23 2027 constituera la principale voie de qualification des sélections africaines pour le tournoi olympique de football masculin des Jeux de Los Angeles 2028.

Les équipes engagées auront donc une double ambition : aller le plus loin possible sur la scène continentale et décrocher une place pour le grand rendez-vous olympique.

Les modalités détaillées de qualification, les dates précises de la phase finale ainsi que le format de la compétition n’ont pas encore été communiqués dans l’annonce publiée par l’instance dirigeante.

L’Égypte à nouveau au coeur de la CAN U23

Le choix de l’Égypte n’est pas inédit. Le pays avait déjà accueilli la CAN U23 en 2019, une édition remportée par les Pharaons Espoirs devant leur public après leur victoire (2-1) après prolongation face à la Côte d’Ivoire en finale, au Stade international du Caire.

L’Égypte retrouvera donc en 2027 l’organisation d’une compétition stratégique dans le développement du football africain de jeunes.

La CAF devrait communiquer ultérieurement les dates de la compétition, celles du tirage au sort, le calendrier des éliminatoires ainsi que les autres modalités d’organisation de cette CAN U23 2027.