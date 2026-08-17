Interpellé le samedi 8 août 2026 dans l’enceinte de l’établissement scolaire qu’il a fondé à Conakry, l’activiste Béla Bah a été inculpé pour « injures et diffamation ». Il a ensuite été placé sous mandat de dépôt, le jeudi 13 août, à la Maison centrale de Conakry, à l’issue de sa comparution devant le parquet du tribunal de première instance de Dixinn.

Son procès s’ouvre ce lundi 17 août devant le TPI de Dixinn. Cette procédure fait suite à des propos tenus par l’activiste à l’encontre de l’imam de la mosquée Fayçal, Saliou Camara.

Dans une déclaration faite devant la presse, le leader religieux a indiqué avoir pardonné à Béla Bah et appelé à son pardon par les Guinéens. “Je demande à tous les Guinéens de lui pardonner. Bella est mon fils. Quand ton fils t’insulte, tu ne le détruis pas ; tu le corriges pour lui faire comprendre qu’il ne doit pas t’insulter. (…) J’ai pardonné et je demande au gouvernement de pardonner. Je n’ai pas demandé qu’il soit arrêté, mais le fait qu’il soit arrêté n’est pas mauvais non plus. Je pourrais dire que cela va dans son propre intérêt. Je ne veux pas qu’il soit détenu à cause de moi », avait déclaré l’imam. »

Sur le plan pénal, le pardon de la victime, son désistement ou l’absence de plainte ne met pas nécessairement fin aux poursuites, lorsque l’action publique a été engagée. C’est dans ce contexte que, malgré la démarche de l’imam Saliou Camara, le parquet de Dixinn a décidé de poursuivre la procédure.

Le procès de Béla Bah doit ainsi permettre au tribunal d’examiner les faits qui lui sont reprochés et de statuer.