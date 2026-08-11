Imam Saliou Camara : « Béla Bah, c’est mon fils… »

Le grand imam de Conakry, Elhadj Mamadou Saliou Camara, s’est exprimé ce mardi 11 août 2026 sur l’affaire Béla Bah, arrêté depuis le samedi 8 août, à la suite d’une sortie publique dans laquelle l’activiste est accusé d’avoir tenu des propos à l’encontre du dignitaire religieux. Alors que cette arrestation continue de susciter des réactions, le grand imam de Conakry affirme avoir pardonné à Béla Bah les propos qui lui sont reprochés. Il plaide également auprès des autorités en faveur de sa libération.

Dans une déclaration faite devant plusieurs médias, Elhadj Mamadou Saliou Camara a qualifié l’activiste de « fils » et appelé le gouvernement à lui accorder son pardon. «C’est à moi qu’il s’est adressé. Je demande à tous les Guinéens de lui pardonner. Bella est mon fils. Quand ton fils t’insulte, tu ne le détruis pas ; tu le corriges pour lui faire comprendre qu’il ne doit pas t’insulter. J’ai entendu certaines déclarations liées à ce sujet qui, à mon avis, n’en valaient pas la peine. Celui qui m’a insulté appartient à une ethnie, mais ne faites pas porter ces injures à toute une ethnie. Celui-ci avait même insulté Elhadj Alseny Barry. Il a également insulté le Premier ministre. C’est pour vous dire que cela ne devrait avoir aucune connotation ethnique. J’ai pardonné et je demande au gouvernement de pardonner. Je n’ai pas demandé qu’il soit arrêté, mais le fait qu’il soit arrêté n’est pas mauvais non plus. Je pourrais dire que cela va dans son propre intérêt. Je ne veux pas qu’il soit détenu à cause de moi », a-t-il déclaré au micro de Refletguinee.

Cette prise de position intervient alors que les proches de Béla Bah continuent de réclamer des informations sur son lieu de détention. Son épouse avait notamment appelé les autorités judiciaires à intervenir afin de connaître le lieu où son mari est détenu.

À travers son intervention, le grand imam de Conakry appelle ainsi à l’apaisement et demande aux autorités de faire preuve de clémence à l’égard de l’activiste.