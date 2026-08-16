Syli, Horoya, Hafia : la FEGUIFOOT dévoile le calendrier du grand retour au 28 Septembre

24 heures après l’annonce de l’homologation temporaire du stade du 28 Septembre de Conakry, la Fédération Guinéenne de Football a dévoilé ce dimanche le calendrier des rencontres prévues au mois de septembre dans l’enceinte sportive de Dixinn. Les prochaines échéances du syli national, du Horoya AC et du Hafia FC seront au cœur du grand retour au 28 septembre.

Dans un communiqué publié sur ses canaux de communication, la FEGUIFOOT indique que la Confédération africaine de football (CAF) a rendu public le calendrier des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027, coorganisée par le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.

Un déplacement en Afrique du Sud avant le retour à la maison

Le Syli National débutera sa campagne qualificative à l’extérieur face à l’Afrique du Sud. La Guinée affrontera les Bafana Bafana le samedi 26 septembre 2026.

Après cette première sortie, la sélection nationale retrouvera son public à Conakry face au Kenya, le jeudi 1er octobre, au stade du 28 Septembre.

Cette rencontre marquera le retour du Syli National à domicile dans une compétition officielle de la CAF, quatre ans après son dernier match disputé au stade Général Lansana Conté de Nongo.

Interclubs CAF : le Horoya AC et le Hafia FC retrouvent leur public

Le retour des compétitions africaines en Guinée concerne également les clubs engagés sur la scène continentale.

En Coupe de la Confédération CAF, le Hafia FC recevra l’AS Douanes de Mauritanie lors du match retour du premier tour préliminaire. La rencontre est prévue le vendredi 11 septembre prochain à 16 h GMT.

En Ligue des Champions CAF, le Horoya AC retrouvera également son jardin du 28 Septembre à l’occasion de la manche retour face à la JS Saoura d’Algérie. Le duel est programmé le dimanche 13 septembre 2026 à 16 h GMT.

Par ailleurs, la FEGUIFOOT « se félicite du retour des clubs guinéens à domicile dans les compétitions africaines, aux côtés du Syli National, dans ce nouveau cycle de la CAF ».

La FEGUIFOOT appelle à la mobilisation

Pour l’instance dirigeante du football guinéen, ces différentes rencontres représentent une étape importante et confirment l’importance de l’homologation temporaire du stade du 28 Septembre.

Dans son communiqué, elle appelle les supporters « à soutenir le Hafia FC, le Horoya AC et le Syli National afin de faire du stade du 28 Septembre un véritable cadre de ferveur et d’accompagnement pour nos équipes ».

La FEGUIFOOT précise enfin que les modalités pratiques d’organisation des rencontres seront communiquées ultérieurement.