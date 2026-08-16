Coyah : un incendie ravage plusieurs magasins à Somayah Mosquée

En pleine journée, ce dimanche 16 août 2026, les habitants de Somayah Mosquée, dans la préfecture de Coyah, ont été témoins d’un violent incendie qui a réduit en cendres le contenu d’une dizaine de magasins. L’origine du sinistre reste, pour l’heure, inconnue.

Situés en bordure de la route nationale, ces magasins abritaient notamment des matériaux de construction, parmi lesquels des panneaux isorels, de la peinture, du contreplaqué, du ciment, des feuilles de tôle ainsi que des barres de fer.

Au moment où nous mettions sous presse, des agents de la Protection civile étaient présents sur les lieux afin de circonscrire l’incendie et de limiter les dégâts.

Les circonstances exactes du départ de feu ainsi que l’étendue des pertes matérielles restent à déterminer.