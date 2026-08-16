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De l’acquittement à la promotion, le général Bienvenu Lamah nommé à la Gendarmerie nationale

Abdoul Malick DIALLO
1 min de lecture

Le président Mamadi Doumbouya a nommé le général de brigade Bienvenu Lamah (matricule 19044 G) au poste d’inspecteur technique de la Gendarmerie nationale.

La décision a été annoncée dans un décret lu ce dimanche 16 août 2026 à la télévision nationale.

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Cette nomination intervient quelques jours après la promotion de l’officier au grade de général de brigade de la Gendarmerie nationale, officialisée le 3 août 2026.

Elle intervient également dans un contexte marqué par l’acquittement du haut gradé dans le dossier des événements du 28 septembre 2009. La décision a été rendue par le tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la Cour d’appel de Conakry.

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