De l’acquittement à la promotion, le général Bienvenu Lamah nommé à la Gendarmerie nationale

Le président Mamadi Doumbouya a nommé le général de brigade Bienvenu Lamah (matricule 19044 G) au poste d’inspecteur technique de la Gendarmerie nationale.

La décision a été annoncée dans un décret lu ce dimanche 16 août 2026 à la télévision nationale.

Cette nomination intervient quelques jours après la promotion de l’officier au grade de général de brigade de la Gendarmerie nationale, officialisée le 3 août 2026.

Elle intervient également dans un contexte marqué par l’acquittement du haut gradé dans le dossier des événements du 28 septembre 2009. La décision a été rendue par le tribunal criminel de Dixinn, délocalisé à la Cour d’appel de Conakry.