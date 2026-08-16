Labé : la mairie ferme la boucherie du grand marché central

La Mairie de Labé a annoncé la fermeture de la boucherie du grand marché central et des points de vente situés aux alentours, à compter de ce dimanche 16 août 2026. Cette décision intervient dans un contexte de désaccord autour du respect du prix du kilogramme de viande fixé lors d’un accord conclu en mai dernier entre les autorités et les professionnels du secteur.

Dans un communiqué publié ce dimanche, la Commune urbaine de Labé informe la population de la fermeture de la boucherie du grand marché central ainsi que des boucheries situées dans les environs.

Selon la municipalité, cette décision fait suite au non-respect des engagements pris au mois de mai dernier concernant le prix du kilogramme de viande. Ce prix avait été fixé à l’issue de discussions entre les autorités locales, notamment le gouvernorat de la région administrative de Labé, et les représentants des bouchers.

Une mesure pour faire respecter l’accord

La fermeture annoncée intervient donc dans un contexte de tension autour de la commercialisation de la viande dans la ville. Pour les autorités, le respect des engagements pris entre les différentes parties demeure nécessaire afin de préserver l’accès de la population à la viande à un prix convenu.

La municipalité précise toutefois que cette mesure n’a pas vocation à mettre définitivement fin aux activités des professionnels du secteur.

Une réunion annoncée dès lundi

Face à cette situation, les autorités compétentes à différents niveaux doivent se réunir dès lundi 17 août 2026 afin d’examiner la situation et de prendre les mesures jugées nécessaires.

L’objectif annoncé est de parvenir rapidement à une solution permettant de soulager la population, tout en prenant en compte les préoccupations des professionnels de la boucherie.

Le dialogue reste privilégié

La Mairie de Labé assure que le dialogue avec les acteurs du secteur se poursuivra. Elle affirme vouloir parvenir à une solution équilibrée, conciliant les intérêts des consommateurs et ceux des professionnels de la filière viande.